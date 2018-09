Karvinský Suchan se těší na Příbram. Dala mi v kariéře nejvíc, říká

„Na ten zápas se hodně těším,“ řekl Jan Suchan, byť není jasné, zda bude v sestavě. „Příbram mě vychovala, dala mi v kariéře nejvíc, poprvé jsem tam nakoukl do ligy, ale doufám, že vyhrajeme.“

Suchan v Příbrami působil loni na jaře, když tým sestupoval. „Moc hráčů z té doby tam už není, protože po sestupu většina odešla,“ připomněl záložník. „Zůstali Jarda Tregler, Honza Rezek.“

Příbramským sice v průběhu sezony odešel Matoušek do Slavie, ale získali další posily včetně Mingazova a Voltra, jenž v Karviné hrál.

Karviná - Příbram Sledujte od 17.00 online.

„Když do týmu najednou po sedmém kole přijde pět nových hráčů, tak to nemusí být v pohodě,“ uvedl Suchan. „Sezonu začali dobře, hrají pěkný kombinační fotbal, ale máme sílu na to, abychom je porazili.“

Karvinský trenér Roman Nádvorník upozornil, že výhoda domácího prostředí velí jeho týmu utkání zvládnout. „Abychom se zase přiblížili týmům, které nám odskočily,“ dodal Nádvorník.

Kopecký nevyloučil změny

Doma, byť stále v Brně, hraje i Opava, která dnes od 17.00 hostí Teplice.

Opava - Teplice Sledujte od 17.00 online.

Opavští minule srdnatě vzdorovali Plzni (0:1). Trenér Ivan Kopecký nevyloučil změny v sestavě. „Stát se může cokoliv,“ řekl.

„Čeká nás jiný soupeř, takže je možné, že změny přijdou. Ale v Opavě je zdravé mužstvo, charakterově jsou tu velmi dobří kluci. Věřím, že se budeme postupně zvedat, což se projeví na bodovém zisku.“