Karvinští fotbalisté mají na jaře dvě výhry, ale nepropadají euforii

„Navíc v tabulce pravdy máme minus deset bodů. Dvě kola jsme teď zvládli, ale čekají nás další těžké zápasy. Jedeme do Liberce, hostíme Spartu, pak hrajeme dvakrát venku - v Olomouci a Brně. Bude to nesmírně náročné. Teď získané body musíme potvrzovat v dalších zápasech. Ale věřím, že to zvládneme.“

Na podzim se Karvinští trápili střelecky, dali jen 16 gólů, v průměru jeden na zápas. Nyní jich během dvou kol nastříleli už pět.

„Teď se možná vrací to, co nám na podzim nevycházelo - šance proměňujeme,“ uvedl trenér Mucha. „Je to ale i o sebedůvěře hráčů. Máme fotbalisty, kteří umějí vstřelit gól - Budínského, Panáka, Wágnera. Daří se nám dohrávat situace a proti Zlínu jsme se i lépe pohybovali než předtím v Mladé Boleslavi.“

Záložník Marek Janečka přiznal, že výhra 4:0 nad Zlínem ho překvapila. „A možná i celé mužstvo. Až se trochu bojím, jestli jsme si něco nechali na další zápasy,“ usmál se Janečka. „Víme, že stále nejsme zachráněni.“

Josef Mucha vedl Karvinou ve druhém utkání coby hlavní trenér a diváci hned skandovali jeho jméno. „Je to pěkné, ale byl bych rád, aby tomu tak bylo i na konci soutěže,“ usmál se trenér. „Ty dva zápasy jsme zvládli nad očekávání, ale dvaceti body, které nyní máme, nic nekončí. Toho jsme si v kabině vědomi.“