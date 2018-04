Karvinské trápila v koncovka. Zaspali začátek druhého poločasu, ví trenér

Karvinští vedli 1:0 a do druhé půle šli s tím, že budou hrát ze zabezpečené obrany. „Ten gól naši hru ovlivnil. Přesto jsme ještě měli dost času a vypracovali si spoustu akcí proti soupeři, který dohrával v deseti. Hlavně z levé strany jsme měli hodně nájezdů. Bohužel se nám nic nepodařilo dohrát. Nezvládli jsme to.“

Teplickým fotbalistům v hlavách ještě duněl řev trenéra Daniela Šmejkala, který je o přestávce pořádně seřval. A stačilo jim snad 26 vteřin, aby vyrovnali. Žitný střílel z jedenácti metrů. Byl to jeho čtvrtý gól v dosavadních šesti prvoligových zápasech...

„Přišel dlouhý nákop, prohráli jsme dva souboje a bylo to 1:1,“ povzdechl si karvinský záložník Lukáš Budínský.

„Druhá půle... To byla chyba celého týmu. Hrajeme o všechno a my ten nástup takto podceníme,“ zlobil se domácí útočník Tomáš Wágner. „Měli jsme to zvládnout. Byl to laciný gól, ale pořád jsme měli čtyřicet pět minut před sebou.“

Tepličtí se shodli, že první poločas byl z jejich strany hodně špatný. „Od patnácté minuty to bylo snad nejhorších třicet minut, které jsem v Teplicích za dva roky zažil,“ přiznal Šmejkal.

Teplická bída vyvrcholila penaltou, když Kučera fauloval Wágnera. „Byl jsem u něj, položil jsem na něj ruku, neříkám, že ne, ale přihrál to. Rozhodčí si to asi obhájí, ale jestli penalta byla, tak přísná,“ řekl Tomáš Kučera.

A jak stejnou situaci viděl Tomáš Wágner? „On říká, že na mě položil ruku, já, že to byla penalta. Buďa (Budínský) dával balon obloučkem na zadní tyč. Vyskočil jsem, a když do vás hráč ve výskoku strčí... Nebylo to tak, že bych stál na zemi a spadl. Nebyl jsem zpevněný. Jinak bych to asi hlavičkoval.“

Lukáš Budínský je přesvědčený, že Karviná má natolik zkušené mužstvo, aby některé akce vyřešilo lépe. „Asi to bylo naší nekvalitou v tomhle zápase,“ podotkl.

Karvinští měli dost střel, ale hned devět jich šlo mimo branku. „Teplice měly ve vápně hodně hráčů, bylo těžké je prostřelit,“ uvedl Budínský.

„Měli jsme šance, pološance, nějaké náznaky, ale hrajeme o hodně, takže pak už to byla trochu křeč,“ připustil Tomáš Wágner. „Snažili jsme se míč do branky nějak dotlačit, ale ve druhé půli to byla taková házená. A byli jsme i zbrklí.“