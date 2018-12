Konečně! Karvinští fotbalisté zabrali v lize v pravý čas

„Tato výhra znamená náš reálný návrat do bojů o záchranu,“ prohlásil karvinský trenér Norbert Hrnčár. „Kdybychom jeli do Plzně k poslednímu utkání podzimu se ztrátou na týmy před námi, byla by to nesmírně složitá situace.“

Hrnčár si pochvaloval, že Karvinští do duelu vložili nejen potřebné emoce, nasazení a energii, ale také prvky z tréninku. „To mě potěšilo asi nejvíc. K bojovnosti totiž chceme přidávat i fotbalovou kvalitu. Ta je na straně Jablonce obrovská, takže nás nesmírně těší, že jsme ho porazili,“ uvedl Hrnčár.

Wágner po přihrávce Galušky dostal domácí do vedení už v deváté minutě. A i když hostující Holeš ve 25. minutě vyrovnal, Karvinští se nesložili. Dál dřeli, bojovali a Guba v 67. minutě hlavou přes brankáře Hrubého, když se k němu odrazil míč, rozhodl. „Benži (Čolič) balon dobře kopl. Šel jsem do toho naslepo a vyšlo to,“ usmál se Dávid Guba.

„Při tom prvním gólu domácí svou akci dobře vyťukali a zakončili. Druhý byl nešťastný,“ povzdechl si jablonecký obránce Tomáš Holeš. „Na hřišti posledního týmu ligy jsme měli bodovat, ne-li vyhrát. Je to tady pro nás nějaké prokleté. Jsem tady potřetí a potřetí jsem prohrál.“

Stejně mluvil trenér Jablonce Petr Rada: „Tento region je pro nás zakletý. Hráli jsme tady (v Karviné) už pohár, prohráli jsme. Hráli jsme v Ostravě, prohráli jsme…“

Wágner: Hráli jsme o život

Útočník Tomáš Wágner nastoupil v základu poprvé po sedmi kolech. „Věděl jsem, že už budu hrát od začátku,“ podotkl Wágner. „Minule v Boleslavi jsme v tomto složení vyrovnali, a tak trenér zřejmě nechtěl sestavu měnit.“

Přiznal, že se před zápasem necítil moc dobře. „Snažil jsem se to nějak odehrát díky svým zkušenostem a být ve správný moment na správném místě, což se mi brzy povedlo. To mi moc pomohlo. Mentálně jsem se poté už cítil mnohem lépe. A až do křečí to bylo docela dobré.“ V 79. minutě ho střídal Ramírez.

Wágnera po 11. kole vyřadily ze hry problémy s kostrčí. Od té doby nastoupil jen třikrát, přičemž odehrál jen 60 minut. „Než jsem se zranil, cítil jsem se velmi dobře. Věřil jsem, že svými góly týmu pomůžu více, ale nedalo se nic dělat. Trvalo to déle. Ale jsem rád aspoň za ty nynější tři poločasy za sebou. Snad jsem aspoň trochu pomohl.“

Dávid Guba spoluhráče chválil, byť mu vzal místo na hrotu útoku. „Jsem jiný typ útočníka,“ uvedl Guba. „A v tomto systému, jaký teď hrajeme, je Wagi mnohem platnější, protože udrží kupu balonů, kdežto my s Galuškou jsme spíš rychlostní typy. A s pomocí Linžiho (Lingra) můžeme více zaměstnávat obranu soupeře, což se nám s Jabloncem dařilo.“

Tomáš Wágner si spolupráci s Gubou a Galuškou na křídlech pochvaluje. „Umějí utéct a to je i případ Ba Louy,“ zmínil záložníka, který se do týmu vrátil, jelikož se šéfům klubu podařilo vyřídit mu víza. „Ale důležité bylo, že jsme makali jeden za druhého, že jsme tam nechali všechno. Věřím, že na to se nabalí i ty fotbalové věci.“