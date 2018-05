Fotbalisté Karviné si nepolepšili, záchranu ale mají ve svých rukou

O tom, kdo z krajských celků bude mít blíže k udržení, rozhodne příští kolo. V něm Karvinští v sobotu v 16.00 přivítají Baník...

„Body nemáme, ale podali jsme dobrý výkon. V Jablonci jsme mohli jen překvapit. Nejvíc jsme ztratili doma, v zápasech, které jsme nezvládli,“ řekl karvinský stoper Pavel Dreksa. „Nemá cenu věšet hlavu. Pokud dobře počítám, tak jsme pořád ve hře. Musíme bojovat dále.“

Karvinští už deset zápasů v řadě nevyhráli, v minulých třech nebodovali. Přesto Dreksa neztrácí optimismus. „Nevím, proč bych měl. Po podzimu jsme měli čtrnáct bodů a věděli jsme, že to bude boj do posledního kola. Jsme na to připravení a snad to zvládneme.“

Karviná v Jablonci zabrala po půlhodině, po tom, co po gólu Chramosty prohrávala. „Jako by z nás najednou spadla tíha zápasu,“ uvedl Pavel Dreksa. „Už jsme neměli co ztratit, začali jsme hrát více dopředu a ve druhé půli jsme byli domácím více než rovnocenným soupeřem. Měli jsme tam více závarů. Bohužel domácí využili šanci Doležala.“

Karvinský trenér Josef Mucha označil utkání za smolné. „V obou poločasech byly momenty, kdy jsme měli více ze hry,“ uvedl Mucha. „Bohužel po chybě nás domácí potrestali prvním gólem, ale vstup do druhé půle nám vyšel.“

Podle Muchy měli Karvinští problémy na posledních dvaceti metrech před brankou protivníka. „Tam jsme toho spoustu nedohráli, což bylo rozhodující. Jablonec po přestávce dohrál snad jedinou akci a po hezkém gólu rozhodl,“ povzdechl si karvinský trenér.

„Bylo to asi nejtěžší utkání od mého zimního příchodu k týmu,“ prohlásil jablonecký kouč Petr Rada.