Karvinští fotbalisté nedali jedinou šanci, načež dostali gól

Karvinští fotbalisté uznali, že hráli špatně. „Do středu hřiště sbíhali i jejich krajní hráči, takže jsme je přebírali. Rotovali tam v pěti. My jsme běhali od jednoho k druhému a vlastně jsme nebyli nikde,“ povzdechl si záložník Jan Suchan. „Z toho pramenily šance hostů. Naváděli si balony a měli hodně střel.“

První poločas Karvinští přečkali bez úhony. Až v 64. minutě se trefil hostující stoper Ďurica technicky z přímého kopu do levého horního rohu branky.

„Troufnu si říct, že kdyby si nyní balon postavil desetkrát, tak se už takto netrefí,“ podotkl Nádvorník. „Je to velice kvalitní hráč, ale když jsem projížděl jeho statistiky, tak takové góly v rejstříku nemá. Velké hráče však dělá, když se takto prosadí ve správný okamžik.“

Nádvorník i trenér hostů Skuhravý se shodli, že rozhodující byla neproměněná šance domácích v 53.minutě. To Janečka vysunul Letiče, který nahrál Budínskému a ten sám před brankářem střílel z osmi metrů. Rada míč letící po zemi vyrazil.

„To jsme propadli na pravé straně a Filip Rada nás podržel. Beru to jako jedinou šanci Karviné,“ řekl Roman Skuhravý.

Karvinští odmítli, že by na ně dolehlo uspokojení, když dvakrát doma vyhráli a přivezli bod z hřiště Bohemians 1905. „Na to, abychom se uspokojili, nemáme dost bodů,“ řekl trenér Nádvorník. „Musíme furt pracovat, tlačit se do gólů a dávat je. Vážně jsme nic nepodcenili. Jen jsme dnes ani na Bohemce nevyužili stoprocentní šance. Bohužel obě měl Budínský.“

V neděli kouč už v poločase střídal útočníka Tomáše Wágnera. „V týdnu měl nějaké zdravotní problémy,“ uvedl Roman Nádvorník. „Kromě toho jsme ale chtěli hrát agresivněji, více soupeře napadat, a tak tam šel Remarque. Chtěli jsme něco změnit.“