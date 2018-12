Byť fotbalisté Baníku nenadchli, vyhráli. Pomohl návrat Diopa

Fotbalisté Baníku bitvu s Bohemians zlomili v 69. minutě, kdy Fillo z levé strany nahrál na střed Holzerovi, který z dálky, z takových 22 metrů, střílel k levé tyči. Gólman Fryšták si na míč sáhl, ale vyrazit ho nestačil. „Očima jsem balon tlačil, aby tam proletěl,“ řekl Daniel Holzer. „Naštěstí na něj pořádně nedosáhl. Byl to důležitý gól a Zio přidal pojistku.“

Zio, tedy stoper Stronati, v poslední minutě naskočil na přímý kop Hrubého a trefil se hlavou. A mohutně slavil. I opičími přískoky. „Já jsem Zio Kong, a tak jsem udělal prostě Konga,“ s úsměvem odkázal na svou přezdívku. „Důležitá byla první branka, ale Bohemka byla pořád nebezpečná, takže můj gól byla dobrá pojistka.“

Ostravští fotbalisté uznali, že herně nebyl zápas z jejich strany dobrý. „Moc fotbalu tam nebylo,“ uvedl Holzer. „Od nás to byl hlavně boj o střed hřiště, o vypadlé balony. Naštěstí jsme tu válku vyhráli.“

Dodal, že první poločas to byla hrůza. „S fotbalem to nemělo nic společného. Nevím, proč jsme neměli postříkané hřiště, ale v kombinaci jsme si vůbec nevěděli rady. Byli jsme všude pozdě. Bohemka kombinovala lépe. Naštěstí si žádnou šanci nevytvořila.“

Patrizio Stronati potvrdil, že to nebyl pěkný fotbal. „Fakt byl špatný, ale máme důležité tři body,“ podotkl. „Zápas byl o prvním gólu, který jsme vstřelili my. Kdyby to vyšlo Bohemce, těžko bychom to otáčeli. Z obou stran moc šancí nebylo. Bylo tam hodně nepřesností.“

Jak při sobotním vítězství, tak při tom předešlém v Příbrami 2:0 se Baník herně trápil. Kouč Bohumil Páník souhlasil, že právě takové výhry jsou obrovsky cenné. „Když je tým na vlně a vyhrává, tak pokud dáte do sestavy kohokoliv, hraje dobře,“ uvedl Páník. „Je potřeba zatnout zuby a hrát. Jít do toho s nasazením života.“

Podle něj domácím hlavně v první půli chyběla agresivita. „Nedokázali jsme dostupovat protihráče. Když jsme jim dali prostor, těžko jsme je chytali. Kolikrát jsme je zablokovali na poslední chvíli. A kdyby ve druhém poločase Reiter svou příležitost vyřešil lépe, asi by nám bylo těžko.“

Pomohl návrat Diopa

Baníku chyběl Milan Baroš, jenž má potíže s lýtkem, ale po více než měsíci, po čtyřech zápasech, se do útoku vrátil Damé Diop. Do hry šel v 59. minutě místo Jakuba Šašinky.

„Věřil jsem, že náš čas přijde, že soupeře otupíme. A přišel s Diopem,“ řekl Páník. „Damé ale hraje se sebezapřením, ještě není úplně v pohodě. Ale dobře pracoval i Jakub Šašinka, odsál síly stoperům hostů.“

Střední obránce Bohemians Daniel Krch řekl, že Diop je kvalitní hráč, ale že sami po příchodu svého útočníka Júsufa změnili trochu hru. „Jsme zvyklí, že když nastoupí, tak na něj nakopáváme balony, což byla chyba. Tak se Baník dostal více do hry,“ podotkl Krch. „K naší předchozí hře jsme se vrátili, až když jsme dostali gól. Hlavní rozdíl byl v nás.“