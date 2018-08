Měl jsem dát i penaltu, kál se po výhře plzeňský útočník Krmenčík

Proč vám nevyšla ta penalta?

Chtěl jsem kopat jako vždycky, ale na poslední chvíli jsme to změnil, což se nedělá. Asi jsem byl za to potrestaný. Příští penaltu už přenechám někomu jinému, jak je u nás v Plzni zvykem.

Váš gól, to byla nacvičená akce?

Nacvičovali jsme to na předzápasovém tréninku. Je skvělé, že se nám to povedlo i v zápase.

Ve druhé půli jste se pak museli strachovat o výsledek...

Karviná asi přidala, ale myslím, že jsme si to pohlídali. Vyhráli jsme 1:0 a máme tři body.

Kdybyste ale přidali druhý gól, mohli jste hrát víc v klidu. Nechybí vám trochu lehkost?

Mrzí mě ta penalta, kopl jsem to špatně. Musím přiznat, že jsem se potom trochu bál, abychom ten gól neinkasovali.

Se startem do sezony ale musíte být spokojeni. Zůstáváte bodově stoprocentní...

Start je výborný, pět zápasů pět výher, i když vy novináři říkáte, že jenom 1:0. Pořád to jsou tři body a my jich teď máme patnáct.

Těší výhra o to víc, že Slavia den předtím ztratila?

My hrajeme sami za sebe. Je začátek sezony, až se to bude blížit ke konci, tak budu koukat víc i na soupeře, ale teď ne.