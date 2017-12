Baník Ostrava se vydá do Turecka, Karvinští za teplem nezamíří

„Musíme to doladit co nejdříve,“ uvedl karvinský sportovní manažer Lubomír Vlk. „Budeme to řešit s novým trenérem.“

Leč toho vedení klubu zatím stále usilovně hledá.

Nejistota nadále panuje i ohledně ostravského trenéra Radima Kučery. Zůstane, nebo půjde pryč? Budoucnost kouče zástupci klubu zatím nechtějí komentovat, byť vše chtěli rozseknout v tomto týdnu.

Pokud jde o přípravu, tak Baník poletí 28. ledna na desetidenní herní soustředění do tureckého Beleku.

„Potvrzené máme utkání s dánským celkem SonderjyskE,“ řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. „Další dva soupeři by měli být z Ruska a Bulharska. Chceme hrát proti kvalitním protivníkům z nejvyšších soutěží. Důležité je, že na závěr přípravy budeme moci hrát na kvalitní přírodní trávě.“

Baník odehraje devět zápasů. Ten první 6. ledna od 11.00 na umělé trávě v Orlové s Hlučínem.

„Pouze na start a konec přípravy máme soupeře z třetí ligy,“ zmínil Vrťo vedle Hlučína duely s Valašským Meziříčím (10. ledna v Orlové) a generálku s Petřkovicemi (10. února na Městském stadionu v Ostravě). „Jinak budeme hrát proti týmům z nejvyšších soutěží. Před odletem do Turecka se ještě utkáme s Žilinou a Trenčínem.“

Karvinští rozjedou přípravu 3. ledna. Zatím je jisté, že bez Venezuelana Ricarda Pini. „Neprodloužili jsme mu hostování, takže se vrátil domů,“ řekl Lubomír Vlk.

Fotbalisté Karviné většinu přípravných zápasů odehrají na domácí půdě v areálu Kovony. A čekají je silní protivníci, ať už vedoucí celek polské ekstraklasy Górnik Zabrze, lídr slovenské ligy Spartak Trnava anebo druhé mužstvo národní ligy Třinec.

„S Trnavou v jejich aréně to bude kvalitní generálka, ale doufám, že naši fandové ocení, že většinu zápasů odehrajeme u nás na Kovoně,“ uvedl Lubomír Vlk.

Jarní část první ligy začne 17. a 18. února.