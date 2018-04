Ostravští fotbalisté lépe brání a blíží se rivalům z Karviné

Osm jarních kol ukázalo, jak důležité je vítězit. Karviná sice prohrála jen jednou, ale pětkrát remizovala. Baník podlehl třikrát, jenže ve třech duelech zvítězil. Zbytek byly u obou celků remízy.

Karviná i Baník na jaře nasbíraly shodně 11 bodů.

„Jen se potvrzuje, že je lepší dvakrát vyhrát než pětkrát remizovat,“ uvedl karvinský záložník Marek Janečka. Karvinští v minulém kole v Praze se Slavií, byť prohráli 2:3, prorazili střeleckou mizérii, která trvala 224 minut.

To Baníku konečně šlape obrana, gól nedostal 310 minut. Čisté konto udržel v předchozích třech kolech, přičemž předtím se mu to během 21 ligových zápasů podařilo jen jednou.

„Obrana se sehrává,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník, po jehož příchodu Ostravští z 15 možných bodů získali 11. „V zimě přišel Procházka, který předtím dlouho nehrál, takže zápas od zápasu je lepší a s ním i další kluci.“

Páník navíc k němu do středu obrany vrátil zkušeného Martina Šindeláře. „A to je organizátor, válečník, který dovede obranu řídit,“ podotkl kouč. „Mluví na spoluhráče. Na hřišti to je takový krizový manažer. K tomu více prostoru dostávají krajní beci, protože vzadu nám zůstává Hlinka, který dovede balony vychytat. Obránci se tak mohou po stranách dostávat i více do zakončení, jako to předvedli s Bohemkou.“

To Fleišman a Pazdera dali góly.

„Soustředíme se na defenzivu, dozadu poctivě pracujeme od útočníka a vyplácí se nám to. Musíme však makat dál,“ upozornil Jiří Fleišman, jehož zranění lýtka není vážné, takže bude v sobotu v Olomouci k dispozici.

Páník upozornil, že takové zápasy jako s Bohemians jsou náročné nejen fyzicky, ale ještě více psychicky. „V hlavách to je za dva zápasy,“ podotkl. „Ten tlak na nás je.“

Trenér oceňuje, že se fotbalisté Baníku na záchranu plně soustředí. „Každý z nich je jiný, ale vidím, co tomu dávají i individuálně, jak se o sebe starají. Na tréninky chodí dříve, připravují se na ně. Takový zodpovědný přístup je hodně důležitý.“

Baník po prohře s Duklou ztrácel na záchranu osm bodů a objevily se hlasy, že je odepsaný.

„Psalo se to, ale my jsme si to nedávali do hlavy. Teď vidíte, že za záchranou jdeme a uděláme vše pro to, aby to vyšlo,“ prohlásil Fleišman. „Konečně nejsme poslední a doufám, že už ani nebudeme.“

Karvinský záložník Lukáš Budínský před duelem se Slavií Praha říkal, že s 25 body nehrají o holý život. „Ale už by to chtělo vyhrát,“ prohlásil. Pro Karvinou by měl být povzbuzením výkon proti slávistům, byť po osmi kolech přišli o neporazitelnost. „Ano, naše hra byla diametrálně odlišná oproti té se Slováckem, ale bohužel nemáme ani bod,“ řekl karvinský záložník Jan Kalabiška.

„Takový výkon jako proti Slavii bychom potřebovali předvádět častěji, nejlépe znovu už v neděli (16.00) s Teplicemi. Pak věřím, že se zachráníme,“ řekl karvinský trenér Josef Mucha.

„Teplice musíme doma zvládnout, abychom odrazili hrozbu sestupu a měli více klidu,“ podotkl Jan Kalabiška.