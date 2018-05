Karviná vs. Ostrava. Derby o záchranu bude hlavně o hlavě

Duel Karviné s Baníkem je už deset dnů vyprodaný. A fandové se mají nač těšit. Výsledek napoví, který z týmů se přiblíží záchraně mezi elitou.

„Bude to pikantní zápas, takový ještě Karviná s Baníkem nikdy nehrála. Nechci říkat, že v něm jde o všechno, ale o hodně,“ prohlásil karvinský trenér Josef Mucha.

„Bude to vypjaté,“ potvrdil ostravský trenér Bohumil Páník. A dodal, že kdyby měl stadion trojnásobnou kapacitu, tak by se na dnešní střetnutí určitě zaplnil. „Je to derby, hraje se o ligu. O to to bude našponovanější ze všech stran.“

Atmosféra podle Muchy bude pro všechny stejná. „Nemáme v mužstvu žádné zajíce, kteří by se toho lekli, takže s tím si poradíme,“ řekl karvinský kouč. „Ale i soupeř má zkušený tým, možná o něco více než my. Věřím, že zápas zvládneme.“

Rozhodne silnější psychika. O tom je přesvědčený karvinský záložník Marek Janečka. „Všichni si uvědomujeme, že jde o existenční zápas,“ podotkl. „Zakopnutí si už nemůžeme dovolit a Baník to má podobně. Kdo utkání lépe zvládne v hlavě, bude úspěšnější.“

Jak se dá na takový souboj připravit? „Nějak speciálně ne,“ odpověděl Marek Janečka. „Každý hráč je jiný, to těžko natrénujete. Psychickou odolnost musíte mít v sobě.“

Karvinští po výborném vstupu do jara ztráceli, až se propadli na předposlední příčku. Baníku se úvod jarní části ligy nepovedl a sbírat body začal ke konci soutěže. Nyní je o bod před Karvinou.

„My se musíme dívat hlavně na sebe a sami si to uhrát,“ prohlásil Bohumil Páník. Stejně hovoří karvinský Josef Mucha.

Zatímco Karviná hraje celou sezonu v ustálené sestavě, Baník tým v zimě výrazně obměnil. Přišli potřební bojovníci? „Jsou to válečníci. V šatně vidíte jejich muskulaturu, propracovaná těla. To jsou novodobí gladiátoři,“ odpověděl Páník.

Ten už na jaře v Karviné hrál, se Zlínem prohrál 0:4 a šéfové klubu ho odvolali. Poučil se z toho zápasu? „Zlín je Zlín,“ prohlásil Bohumil Páník. „V Baníku hráči za mnou jdou. Ve Zlíně někteří už za mnou jít nechtěli. V tom je rozdíl. Věřím, že v Baníku jsme jeden tým.“

Karvinští jdou do derby v plné síle, Ostravští mají zraněného Milana Baroše. „Od středy je s mužstvem, ale pracoval s fyzioterapeutem. Měl jen lehčí pohyb,“ uvedl trenér Páník. „Milan půjde na hřiště jenom, když bude zdravý. Rozhodovat budeme na poslední chvíli.“