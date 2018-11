Nejsme kouzelníci. Důležitá bude dobrá a tvrdá práce, říká kouč Hrnčár

Co jste řekl hráčům, když jste se s nimi poprvé sešel?

Abychom udělali maximum pro společný úspěch, abychom ze závěru podzimu vytěžili co nejvíce a posunuli se v soutěži výše.

Do konce podzimní části ligy zbývají čtyři kola. Stanovilo vám vedení nějaký bodový plán?

Ne, ne, ne, žádné bodové limity nemáme. Víme, co se od nás čeká. Chci hráče co nejdříve osobně poznat, ale během minulých dnů jsme si už udělali hloubkovou analýzu hráčů a způsobu hry.

Co vám ukázala?

Že mužstvo je pracovité, běhavé, s obrovským srdcem. Každý trenér má svoje představy o hře a my se podle nich budeme snažit mužstvo formovat. Nejsme ale kouzelníci. Důležitá bude dobrá a tvrdá práce.

Jakým stylem by Karviná měla hrát?

Nejprve musíme pracovat na organizaci hry, na tom, aby mužstvo vědělo, co dělat, když máme míč, a co, když ho nemáme.

Předtím v Myjavě a Ružomberku jste skládal nový tým. Ted už ho máte hotový.

Je to nová situace. V předchozích klubech jsem byl vždy v létě od začátku přípravy, takže na budování mužstva byl prostor a čas. Ale věřím, že to zvládneme.

Je pravda, že jste fanoušek Liverpoolu?

Ano, to je správná informace.

Takže na co liverpoolského se mohou karvinští fandové těšit?

Anglická liga je při vší úctě jiný level. Jsem sice liverpoolský fanoušek, ale snažím se čerpat celkově z fotbalu, z toho, co se dá přenést do našich reálií. Bylo by jednoduché říct, že budeme hrát jako Liverpool, ale není tak jednoduché to provést. Líbí se mi rychlý přechod do útoku, presink, vysoké napadání – a tak bych chtěl, abychom hráli.

Vysoký presink praktikoval i váš předchůdce.

Ano. Hráči jsou běhaví, ochotní, pracovití, nešetří krokem, což jsou důležité rysy. Základ tam je.

S Ružomberkem a Myjavou jste na Slovensku skončil třetí. Nyní vás čeká boj o záchranu. Bude to velká změna?

Jen kosmetická. Vždy jde o ligový zápas, o ligové mužstvo – a pro nás je vše o to zajímavější, že jsme v uvozovkách v zahraničí.

Viděl jste nějaký zápas Karviné?

Českou ligu sleduji, takže viděl, ale nedíval jsem se na ni jako na tým, který bych mohl trénovat. Tudíž jsem se nezaměřoval na detaily.