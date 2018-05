Karviná urvala záchranu přímo v Jihlavě. Zažívá největší euforii

„Zažívám ve fotbale největší euforii,“ prohlásil karvinský sportovní ředitel, někdejší reprezentant Lubomír Vlk, který v týdnu převzal tým po trenéru Josefu Muchovi. „Hráčům musím poděkovat za fantastický výkon, protože to nebylo jednoduché, aby se dali dohromady. Ležela na nich deka.“

Bodejť by ne, když Karvinští čekali na vítězství jedenáct kol. A přišlo v poslední chvíli...

„Ta výhra je nesmírně důležitá pro celou Karvinou. Jsem hrozně šťastný, že jsme přímý souboj o udržení zvládli a že jsem k tomu mohl přispět,“ řekl záložník Jan Kalabiška, který šel na hřiště v 61. minutě a pět minut nato vstřelil vítězný gól.

Poslat Kalabišku do rozehraného zápasu bylo Vlkovým záměrem.

„Předpokládali jsme, že utkání bude opatrné, což se potvrdilo. A že bude důležité, kdo dá první gól,“ uvedl Lubomír Vlk. „Proto v základu nastoupili kluci, kteří brání lépe než Kali. Počítali jsme s tím, že když pak bude trochu prostor, tak je schopný utkání rozhodnout, protože se umí prosadit individuálně, obejít protihráče, takže jsem rád, že se to povedlo.“

Jan Kalabiška uznal, že bránění není jeho silná stránka. „Trenér mě tak poslal na závěrečnou půlhodinu s jasným úkolem - dát gól. Tak jsem ho poslechl,“ smál se.

Co Lubomír Vlk stačil s mužstvem udělat? „Víme, že hráče nezměníte, že je už nenaučíte hrát fotbal, ale hlavně jsme jim vtloukali do hlavy, že mají na to, aby v Jihlavě vyhráli,“ uvedl Vlk. „Pracovali jsme na jejich psychice, aby se na utkání dívali pozitivně, protože boj o záchranu z devadesáti procentech rozhoduje hlava. A když ta nefunguje, tak nejdou ani nohy.“

Kalabiška podotkl, že bylo znát, že sportovní ředitel Vlk karvinskou hru celou sezonu bedlivě sledoval. „Připravil nás skvěle takticky. Zpočátku jsme byli zalezlí trochu více, než bylo zvykem v předchozích zápasech venku,“ podotkl Jan Kalabiška. „Vyhrát jsme však chtěli i pro předchozího trenéra Muchu, který má na naší záchraně také velkou zásluhu.“

Karvinští ve všech čtyřech vzájemných dosavadních prvoligových zápasech Jihlavu porazili. „Čím to je, to nevím, ale v příštím ročníku ligy nám bude chybět...,“ řekl Kalabiška.