Karvinský Moravec: Takový obrat jako s Olomoucí jsem zažil už potřetí

„Přitom jsme hráli dobře, do ničeho je nepustili. Co jsme si řekli v kabině, to jsme plnili,“ nevěřil obratu karvinský záložník Jan Moravec. „Vedeme dva nula. Euforie. A pak... Nevím, co se s námi stalo. Po prvním gólu hostů jsme trošku znervóznili, ale přitom nebylo proč plašit.“

Vše hrálo ve váš prospěch. I to, že jste po delší době dali gól ze standardní situace.

My je trénujeme. Tentokrát se to povedlo, ale bohužel.

Zažil jste už takový zápas?

Teď to bylo potřetí. Předtím ještě s Bohemkou a s Karvinou v minulé sezoně na Dukle, kde jsme také vedli 2:0 a prohráli 2:3. Nevím. Nějaký zkrat.

Ukazuje to, že nedokážete hrát soustředěně až do konce?

Nevím. Snažili jsme se. Měli jsme to dohrát. Už v prvním poločase jsme mohli dát gól a možná bychom byli ještě klidnější.

Šance jste zahazovali i v předešlém utkání s Baníkem (1:1). Doplácíte na to?

Asi jo. Ale v kabině, v poločase, jsme ještě za stavu 0:0 říkali, že jsme lepší, že se nám daří, že góla určitě dáme, což se povedlo. Ale bohužel asi tou nekoncentrovaností jsme přišli o vyhraný zápas.

Mohlo hrát roli i to, že dva olomoucké góly dali jejich střídající hráči, že jste si je nepohlídali?

Asi jo. Změnili taktiku, začali hrát na tři obránce, začali to víc nakopávat.

Neublížila vám změna v obraně, kdy kvůli zraněnému kolenu, byť ještě za stavu 0:0, odstoupil váš stoper Filip Panák?

Je to možné. Honza (Krivák), který ho nahradil, s námi zatím tolik nehrál. Pany odehrál všechno. Ale na střídání se nemůžeme vymlouvat. Honza za to nemůže.

Co ta prohra pro vás znamená?

Že to není moc dobré. Říkali jsme si, že ten zápas musíme zvládnout. Teď máme pohár a v sobotu pojedeme do Zlína. Tam musíme bodovat, i když to nebude nic lehkého.