Vlk a Wolf hledají trenéra pro Karvinou. Šilhavý a Látal to nebudou

„Jméno Šilhavého nevzešlo z naší hlavy,“ uvedl Wolf. „Příchod trenéra ze Slavie a Sparty při vší úctě k našemu klubu je nereálný. Znám nároky prvoligových trenérů a podmínky některých z nich bychom nemohli splnit ani náhodou.“

A Látal? „Nevím, jaké má ambice, nekomunikoval jsem s ním,“ řekl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

A tak karvinští Vlci (Vlk a Wolf) usilovně hledají nového trenéra. Ve hře je údajně někdejší kouč Baníku Ostrava a Mladé Boleslavi nyní jihlavský Martin Svědík, byť to zástupci Karviné nepotvrdili. Ale zájem o něj má i Zlín a Jihlava ho chce udržet.

„On ten seznam není moc široký, ale chceme, aby přišel trenér, který je pracovitý a má drajv,“ uvedl Jan Wolf. „A chceme, aby náš nový trenér měl nějaký přehled i o mládeži, aby prvoligový tým byl s juniory více propojený, aby trenéři spolu více komunikovali.“

A co kdyby v roli trenéra pokračoval Lubomír Vlk? „Je to pěkná varianta, ale jeho místo je na pozici sportovního ředitele,“ odpověděl Jan Wolf. „Rozhodně chceme mít trenéra co nejdříve, protože i na něm budou záležet případné změny v kádru. Měl by být tím hlavním, který si řekne, které hráče chce a které ne. Jasno bychom rádi měli nejlépe do konce týdne.“

Je to reálné? „Je,“ přikývl Lubomír Vlk, který mužstvo koučoval v posledním kole minulé sezony při výhře v Jihlavě 2:0.

„Dva tři dny jsem Luboše lámal, abychom se ke změně trenéra ještě odhodlali,“ přiznal Jan Wolf. „Absolutně jsem to nečekal, byl jsem překvapený, ale moc jiných šancí na nějaký impulz nebylo,“ dodal Vlk. „Převzít mužstvo v nelehkých situacích se nebojím.“