Nemůžeme klesat na duchu, burcuje poslední Karvinou nový kouč

Tuto sobotu od 15 hodin hrají v Mladé Boleslavi, která je osmá a v minulém kole vyhrála v Olomouci 4:0. Týden nato hostí čtvrtý Jablonec a 16. prosince končí na hřišti druhé Plzně.

„Navzdory tomu všemu nemůžeme klesat na duchu,“ prohlásil karvinský trenér Norbert Hrnčár, který mužstvo převzal před minulým duelem, před prohrou se Slavií Praha 1:3. „Musíme zůstat pozitivní a být trpěliví. Jsem přesvědčený, že sezonu zakončíme s úsměvem, s cílem, s jakým jsme sem přišli.“

Mladá Boleslav - Karviná Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Ten je jasný - záchrana!

Jenže Karvinští už sedm kol, v nichž urvali jen dva body, čekají na vítězství. „Ukažte mi člověka, který je, byť po jedné porážce, spokojený...“ řekl karvinský kapitán Marek Janečka. „V hlavách ty prohry jsou, ale musíme se poučit. Sebrat se. Teď máme důležitý zápas v Mladé Boleslavi. Věřím, že se z posledního místa odrazíme.“

Co první zápas Karviné pod jeho vedením ukázal trenéru Hrnčárovi? „Potvrdilo se, že mužstvo je ochotné pracovat, posouvat se nahoru,“ odpověděl.

Trenér fotbalistů Karviné Norbert Hrnčár.

Upozornil, že se na týmu projevilo, že někteří hráči vypadli ze základní sestavy - po vyloučení se Spartou je potrestaný Lukáš Budínský, zranění jsou Filip Panák a Tomáš Wágner a na víza čeká Adriel Ba Loua.

„Takové ztráty by dolehly i na další mužstva,“ podotkl Norbert Hrnčár. „Takže pracujeme s hráči, jaké máme k dispozici, abychom to konkurentům co nejvíce znepříjemnili.“

Marek Janečka je přesvědčený, že chybí nejen tvůrce hry Budínský, který má trest ještě na dva zápasy, ale i ti další. „Všechno to jsou pro nás důležití hráči a hrát bez nich není jednoduché. Ale musíme to zvládat,“ řekl Janečka.

Lukáše Budínského v minulém utkání zastoupil Jan Moravec. „To bylo v pořádku,“ uvedl Hrnčár. „Proti Slavii jsme se snažili ve středu hřiště získávat míče a dopředu vypouštět Galušku, Lingra a Gubu. Jen mě mrzí, že jsme kolem šestnáctky zbrklí, ukvapení.“

Hrnčár odmítl, že by týmu scházel větší důraz. Vadilo mu spíše špatné řešení jednotlivých situací. „Kolikrát jsme měli zvolit raději o přihrávku více,“ podotkl.

Na druhou stranu, Karvinští proti Slavii vystřelili jen jednou... „To s tím souvisí, protože balon do střeleckých pozic nepřicházel,“ uvedl Hrnčár, který po pádu na poslední příčku nepropadá panice.

Kdy se zase karvinští fotbalisté budou moci radovat?

„Věděli jsme, kam jdeme, kde se Karviná nachází a že můžeme klesnout úplně dolů,“ řekl i za svého asistenta Richarda Högera. „Je to realita a my musíme myslet na to, co přijde dále. Zápasů je stále dost, abychom vývoj sezony otočili a posunuli se na vyšší pozice. Kdyby mužstvo vyhrávalo a bylo kolem šestého místa, tak tady nejsme.“

Jak se hráči s novým realizačním týmem sžívají? „Každý trenér má svoje představy o hře, každý má nějaký systém. My se teď musíme snažit a být vnímaví, abychom trenérovy záměry pochopili co nejdříve,“ řekl Janečka. „Momentálně jsme sice na posledním místě, ale z něj se dá už jenom odrazit.“