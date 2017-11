Vlk opět v roli záchranáře. Zároveň v Karviné hledají nového trenéra

Převzal ho po Jozefu Weberovi, který se v neděli s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce poté, co Karvinští prohráli v Praze s Duklou 2:3, byť vedli 2:0.

„Hlavně se musím pokusit tým zvednout psychicky, protože po porážce s Duklou šla psychika hráčů úplně dolů. Logicky,“ řekl Lubomír Vlk. „To je alfa a omega. Musíme se pokusit mužstvo nabudit na zápas s Jabloncem tak, abychom konečně bodovali.“

Jablonec nastoupí v Karviné po nynější reprezentační přestávce v neděli 19. listopadu v 15.00. Bude to pro Karvinou nejdůležitější duel podzimu?

„Pro nás jsou takové všechny zbývající tři,“ upozornil Vlk i na zápasy s Baníkem Ostrava a Bohemians Praha 1905. „Teď ale máme před sebou Jablonec, takže se soustředíme jen na něj. Musíme už začít sbírat body.“

Lubomír Vlk není v nynější situaci poprvé. Podobně z manažerského postu několikrát úspěšně zachraňoval Vítkovice ve druhé lize.

„Svým způsobem je to podobné, nicméně vítkovické prostředí jsem znal mnohem lépe. Ale jak tam, tak tady je podobná nálada, psychika dole. Ve Vítkovicích se mi podařilo dát tým do kupy, a tak doufám, že to bude mít potřebný efekt i tady.“

Vlk odmítá, že by chtěl sestavu a způsob hry po Jozefu Weberovi rozmetat. „Máme na čem stavět. Co se týče hry, tak předvádíme docela dobrý fotbal. Jen je třeba zlomit současnou sérii bez bodu úspěšným výsledkem.“

Od vedení klubu dostal Lubomír Vlk spolu s asistentem Josefem Muchou za úkol trenérsky dojet podzimní část sezony. „Ale jisté je, že od této chvíle hledáme nového kouče. Budeme se ho snažit přivést pro jaro,“ řekl Lubomír Vlk.