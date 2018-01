Mou výhodou je, že kluky dobře znám, tvrdí karvinský trenér Mucha

„Jsem rád, že jsem dostal důvěru, a věřím, že jaro úspěšně zvládneme,“ prohlásil padesátiletý trenér, rodák z Prostějova, který má za sebou úspěšnou fotbalovou kariéru především v Sigmě Olomouc.

Kdy jste se dozvěděl, že existuje možnost, že Karvinou budete trénovat vy?

Hned na začátku, když se otázka trenéra začala řešit, mi šéfové klubu naznačili, že jsem jeden z kandidátů. Postupně padala různá jména. Že tým převezmu, jsem se nakonec dozvěděl až mezi svátky.

Vedení karvinského klubu řešilo i možnost, že k vám přijde zkušený trenér, jakýsi mentor. Padlo i jméno Jozefa Chovance. Dovedl byste si takovou spolupráci představit?

To by pro mě bylo velmi složité. Dělali jsme to sice podobně spolu už s Lubošem Vlkem (sportovní ředitel klubu, který tým vedl v posledních třech zápasech podzimu – pozn. red.), ale to bylo jen krátce. Kdyby taková spolupráce měla trvat půl roku, bylo by to horší. Ale samozřejmě by také záleželo na tom, o koho by šlo, jestli bych ho znal a zda by zodpovědnost byla na něm.

V čem by taková spolupráce byla pro vás složitá a horší?

V tom, že by naši práci někdo zaštiťoval. To není tak snadné. Mužstvo musí mít hlavního trenéra se vším všudy.

Takže pokud by tým někdo jen zaštiťoval a vy měl zodpovědnost...

... Tak by se mi to zdálo nepřijatelné. Bylo ale na vedení, jak všechno dopadne. Čekal jsem.

Co je pro vás po posunu na hlavního kouče největší změnou?

Samozřejmě mám větší zodpovědnost. V první lize je šestnáct mužstev a jsem rád, že jsem jedním z jejich trenérů.

Měl jste vždycky ambice trénovat v nejvyšší soutěži?

Každý chce trénovat co nejvýše. Prošel jsem si už nějakými mužstvy, a to i u mládeže. Proto věřím, že jsem nějaké zkušenosti nasbíral a dokážu je nyní zúročit.

Hráči převážně uvítali, že jste mužstvo převzal vy, protože je znáte. Co vy na to?

Jestli hráči mají takový názor, tak jsem rád. A opravdu je to výhoda, že kluky dobře znám.

Co musíte zlepšit, abyste se mezi elitou udrželi?

Věřím, že se nám podaří vylepšit obranu, že budeme dostávat méně gólů. A chceme být nebezpečnější dopředu. Hodně ale musíme zapracovat na té defenzivě. Snad se nám to podaří.

Čeká vás prvoligová premiéra v roli hlavního kouče. K tomu máte před sebou náročný boj o záchranu. Těšíte se, nebo převládá nervozita?

Těším se. Mužstvo máme dobré, a pokud se nám ho podaří doplnit o dva kvalitní hráče, bude ještě lepší. Uvědomuji si však, že úkol, který máme, je těžký.

Na čem chcete stavět?

Věřím v týmový výkon a charakter mužstva. Takže na tom. Důležité bude, abychom dobře bránili a o góly se podělili, protože nemáme hvězdu, která by sama dala patnáct branek.

Hru mužstva všichni chválili. Budete pokračovat v systému, který zavedl trenér Weber?

Všude se objevuje, že hrajeme dobře, jenže nedáváme góly. Před rokem jsme je ale stříleli. Je to o kvalitě. Tu tady spousta hráčů má. Kdyby se nám ale povedlo přivést ještě kvalitní hráče na kraj sestavy a do středu zálohy, což je naše přání, bylo by to dobré.