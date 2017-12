Letič o angažmá v české lize: Je to pro mě další posun v kariéře

Fotbal

Zvětšit fotografii Bojan Letič v dresu Karviné | foto: Jiří Seidl, MF DNES

dnes 11:32

Se Žilinou letos vybojoval slovenský titul. Přesto bosenský obránce Bojan Letič většinu podzimu bojoval o místo v základní sestavě fotbalistů MFK Karviná. „Svou roli hrálo i to, že jsem přišel v už rozehrané sezoně,“ připomněl Letič, jemuž bude 21. prosince pětadvacet let, že do Karviné přišel v polovině srpna.