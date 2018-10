Karvinské posily makají a dál čekají na svou šanci

Záložník Guba: Dávám se do kupy fyzicky Záložník Dávid Guba, který hrával v Trenčíně a letos na jaře skončil v polské Termalici, je jedním z fotbalistů, kteří bojují o místo v Karviné, kam přišel coby volný hráč. V Karviné na pravém křídle nastoupil do šesti zápasů. Zatím ale vždy pouze střídal. Celkem odehrál 121 minut. „Neměl jsem tvrdou letní přípravu jako ostatní chlapci,“ přiznal Guba. „Sám na sobě cítím, že to není stoprocentní, i když už je to mnohem lepší.“ Potřebujete se dát dohromady hlavně fyzicky?

Ano, fyzicky se dávám do kupy. Kluci na krajích teď ale hrají dobře, takže trenér do toho nezasahoval. Musím ho přesvědčit na trénincích a hlavně v zápasech, abych do základu naskočil co nejdříve. Je pro vás složité jít na hřiště až ke konci zápasu? Navíc do týmu, který ještě tolik neznáte?

Je to fotbal. O systému, jakým hrajeme, jsme se bavili víckrát. Jen se musím ještě více s klukama sžít. A ti jsou inteligentní stejně jako já. Věřím tomu, že to bude hlavně z mé strany brzy vypadat mnohem lépe. Takže stále čekáte na svou šanci?

Ve fotbale nečekám nic. Když mě trenér postaví od začátku, budu velmi rád, když od šedesáté sedmdesáté minuty, abych pomohl týmu, tak to udělám.