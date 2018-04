Byli jsme slabým soupeřem. Musím se omluvit divákům, řekl kouč Karviné

Byť Karvinští, a především Slovácko, stále hrají o záchranu, utkání chybělo větší nasazení, šance, všechno.

„Bylo to slabé,“ uznal karvinský záložník Filip Panák. „Nedostali jsme se do hry. Bylo to takové jednotvárné. Nákop. Bum. Do zámezí. Aut. Bum. Takové nic. Jen jsme balon kopali z jedné strany na druhou. Slovácko si dalo dvě přihrávky a bouchlo to taky.“

Domácí vystřelili na branku jednou, když Hošek po rohu hlavičkoval do břevna. „Ale to byla náhoda,“ přiznal stoper Jan Hošek. „Byl jsem u vzdálenější tyče a snažil se nacpat míč před branku.“

Slovácko v závěru mělo největší šanci, když Machalík ve skluzu poslal balon vedle odkryté branky. „To měl být jasný gól,“ povzdechl si David Machalík. „Měl jsem míč na dlouhou nohu a špatně ho trefil. Měli jsme tu vyhrát.“

Ani trenér Michal Kordula nebyl s bodem z hřiště soupeře spokojený. „V mých očích jsme byli jasně lepší. Z toho musíme vydolovat víc,“ prohlásil.

Čím to bylo, že Karvinští selhali? „Nevím, jestli to byla tíha okamžiku, že jsme potřebovali vyhrát,“ odpověděl Panák, který se v 55. minutě posunul na hrot místo Wágnera, jehož trenér Mucha vystřídal.

„Tomášovi se nedařilo nahoře držet míč,“ vysvětlil Josef Mucha, proč místo něj šel na hřiště Janečka.

Podle karvinského kouče to bylo nejslabší utkání týmu v sezoně. Chyběl nám pohyb, vázla kombinace, zkazili jsme spoustu lehkých míčů. Nedovedu si to vysvětlit,“ těžce se Mucha srovnával s hrou svého celku. „Byli jsme slabým soupeřem. Musím se omluvit divákům.“

Trvající série neporazitelnosti domácí nijak netěší. „Než ta šňůra nynějších remíz, tak by bylo lepší jednou prohrát a dvakrát zvítězit. Máme aspoň bod, ale je to málo,“ podotkl Filip Panák.