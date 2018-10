Karviná - Dukla 0:2, první výhru venku zařídil parádní trefou Ďurica

Pražané si pod koučem Romanem Skuhravým připsali druhé vítězství v sezoně a první venkovní výhru po šesti prohrách za sebou. I přes výhru zůstává Dukla na posledním místě v tabulce, na týmy před sebou ztrácí dva body.

Dukla se příliš nepodobala týmu, který by v sezoně ještě nebodoval venku. Možná i kvůli tristní bilanci hosté od výkopu vsadili na aktivní pojetí hry, které jim vyneslo územní převahu a v 17. minutě i první vyloženou šanci. Hostům pomohl šťastný odraz ve skrumáži, po němž pálil Brandner a jeho tečovaný pokus skoro zázračně vytáhl na brankové čáře gólman Berkovec.

Pražané byli v prvním poločase takřka ve všech statistických ohledech lepší, jen gólově svou aktivitu nevyjádřili. Také po další standardce vznikl v karvinském vápně zmatek, ve kterém se k dorážce dostal Schranz, ale jeho pokusu scházela přesnost.

Karviná herně zůstala ve stínu svých posledních utkání. Trenér Nádvorník se o přestávce pokusil oživit herní projev nasazením Ramireze místo Wágnera a minimálně chvilkový efekt to mělo. Krátce po změně stran se domácí dostali do první velké šance, ale rychlý výpad po ose Janečka - Letič zakončil Budinský přízemní střelou do nohou gólmana.

Pak se hra vrátila do starých kolejí a Dukla znovu převzala taktovku. Střelecké trápení však prodloužil Brandner, který se v 62. minutě ocitl sám před Berkovcem. Až v 64. minutě odemkl karvinskou bránu stoper Ďurica, který z přímého kopu technicky přes zeď trefil spodní odkrytý kout.

Karviná v závěrečné honbě za vyrovnáním zjednodušovala a otevírala hru, ale největší šanci to přineslo Dukle. Do totálně otevřené obrany hosté podnikli brejk v 84. minutě, ovšem Doumbia trefil jen tyčku. Pojistku tak až v nastaveném čase přidal Bilovský.