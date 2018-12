Týdny bez vítězství byly těžké, přiznal karvinský útočník Guba

„Ty týdny bez vítězství byly těžké. Hlavně na hlavu,“ přiznal karvinský útočník Dávid Guba. „Ale pořád jsme se snažili pracovat. Přišel nový trenér, což byl další impulz. Ale hlavní jsou nyní ty tři body.“

Právě Guba duel s Jabloncem rozhodl, když si naskočil na odražený míč a hlavou přehodil brankáře. Byla to jeho třetí trefa ve třinácti zápasech, které dosud za Karvinou odehrál.

Uznal, že v první půli se příliš nedostával do hry, jelikož své předchozí místo na hrotu přenechal zkušenému Tomáši Wágnerovi, jenž se do základní sestavy vrátil po zranění, a musel hlídat Tomáše Holeše. „Pravý jablonecký obránce (Holeš) je velmi aktivní a musel jsem se s ním pořád vracet. A stejně nám dal gól,“ uvedl Guba, který hrál na levém kraji sestavy.

Rozestavení se čtyřmi obránci, čtyřmi záložníky a třemi útočníky si ale pochvaloval. „Když je na hrotu Tomáš Wágner nebo Eric Ramírez, tak udrží hodně míčů a my na krajích jsme rychlostní typy, které mohou zabíhat za obranu,“ řekl Dávid Guba.

Připustil, že Karvinským pomohlo, že Jablonec už 31. října doma porazili v poháru 1:0. „To pohárové utkání nám dodalo sebevědomí, a co nám tehdy vycházelo, jsme potvrdili i nyní,“ řekl Guba, byť v tom zápase nenastoupil.

V utkání s Jabloncem rozhodčí Orel ukázal jedenáct žlutých karet, čtyři karvinským fotbalistům. Tím ze hry pro příští kolo vyřadil útočníka Tomáše Wágnera.

„Ani nevím, jestli jsem také dostal kartu,“ smál se Guba. „Ne? Tak to je dobře. Ale v jednu chvíli sudí rozdal v rychlém sledu dost karet. Bylo to bojovné a z toho ty karty pramenily. Hlavně že jsme nedostali červenou, to by byl problém.“

Ten už mají Karvinští za sebou, když v duelu se Spartou rozhodčí Julínek vyloučil jejich oporu Lukáše Budínského, načež kvůli přehnanému trestu od členů disciplinární komise nesměl hrát tři utkání.

Spolu s ním týmu scházeli i zraněný stoper Filip Panák a rychlý záložník Adriel Ba Loua, který měl potíže s vízy, ale na utkání s Jabloncem se vrátil. „Jasné, že nám chyběli, ale ti, co dostanou šanci, chtějí odevzdat maximum,“ upozornil Dávid Guba.

Povzbuzením pro Karvinské je, že opustili poslední místo, byť jsou před pražskou Duklou jen díky lepšímu skóre. Shodně mají 15 bodů.

„Tak to jsem ani nevnímal,“ uvedl Guba. „Ani jsem se na tabulku nedíval. Jen jsem věděl, že potřebujeme body, vyhrát, a to i pro diváky. Těm chci poděkovat, že nás hnali. Moc si toho vážíme.“

Karvinští zakončí podzim v neděli na hřišti Plzně. „Do toho utkání musíme jít s dobrou vírou a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Dávid Guba.