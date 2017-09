Cizinci oživili hru karvinských fotbalistů v duelu s Brnem

Venezuelan Ramírez: Co bude, neřeším Eric Ramirez v dresu Karviné (vpravo) v souboji s ostravským záložníkem Bronislavem Staňou. Venezuelský fotbalista Eric Ramírez dal v duelu s Brnem svůj první gól za Karvinou. „Užil jsem si to, ale více než toho svého gólu si cením našeho vítězství,“ prohlásil devatenáctiletý útočník, který přišel v létě spolu se svým krajanem záložníkem Ricardem Piňou. Ten na příležitost zatím čeká. Co říkáte na to, že jste se dostal do základu místo zraněného Tomáše Wágnera?

Děkuji Bohu za to, že můžu hrát. Jsem šťastný, že jsem pomohl týmu k výbornému výsledku nad Brnem. Co říkáte na úroveň české ligy?

Je velmi těžká, nic tady nedostanete zadarmo. Vím, že musím makat, abych se prosadil. Jaké máte cíle. Kam se chcete fotbalově posunout?

Vůbec neřeším, co se bude dít někdy později. Teď jsem v Karviné a jsem tady spokojený. Chci být mužstvu co nejvíce prospěšný. Zatím hovoříte jen španělsky. I tento rozhovor překládá váš manažer. Učíte se anglicky a česky?

Děkuji a nashledanou. Ramirez odpověděl česky, usmál se a rozloučil. Oběma Venezuelanům zástupci klubu zajistili učitelku angličtiny, aby se zlepšila jejich komunikace se spoluhráči.