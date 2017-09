Zkrat kapitána a brněnská mizerie trvá. Zato Karviná uťala bídnou sérii

Ležící brankář hostů se po hodině hry ohnal pěstí po nohách stopera Hoška, který jej předtím fauloval. „Dokážu se vžít do jeho situace. Hlídal si svoje zdraví, byl podrážděný a reagoval na to, co se stalo,“ omlouval ho brněnský trenér Richard Dostálek.

Oslabená Zbrojovka zvrátit záchranářský duel nedokázala. Karviné podlehla 1:2 a v ligové tabulce je po osmi kolech se čtyřmi body na posledním místě. „Karviná nám uskočila, situace je teď pro nás hodně složitá,“ smutně konstatoval Dostálek.

Přitom vstup do utkání neměla Zbrojovka vůbec špatný. Hosty poslal do vedení po standardní situaci důsledný Michal Škoda. „Prvních dvacet minut jsme byli možná i lepší,“ přemítal 19letý David Gáč, jenž ve středu brněnské obrany nahradil chybujícího Litevce Kijanskase.

Vedení Zbrojovka udržela jen několik minut, první gól za Karvinou pak dal venezuelský útočník Eric Ramiréz, když skluzem po rohu Letiče vyrovnal na 1:1. „Jsem rád za ten gól, ale více si cením toho, že jsem pomohl získat tři body.“

A v 57. minutě dokonal obrat z pokutového kopu Budínský. Právě tenhle moment vzbudil velké emoce. Do brněnského vápna vnikl Jan Moravec, kterému chtěl zatarasit cestu hostující Fortes. A po jejich střetu a chvilce otálení ukázal sudí Pechanec na penaltový puntík. „Cítil jsem tam kontakt na holeň. Trefil mě. Spadl jsem. Penalta,“ líčil Moravec. „Nejsem žádný simulant,“ dušoval se.

„Udělal to výborně. Míč vzal do šestnáctky, viděl nohu, kde byl náš Fortes, pád ale přišel později. Rozhodčí byl blízko,“ pokrčil rameny Dostálek.

Budínský pokutový kop proměnil suverénně. Žádný stres necítil. „Jsem flegmatik,“ uvedl. „Soustředil jsem se na sebe. Gólman navíc skočil o něco dříve. Asi to měl načtené z předchozího zápasu, ale tentokrát jsem kopal na druhou stranu.“

„Penalta byla sporná,“ prohodil Gáč, jenž mohl oslabeným Brňanům zařídit bod. V nastavení ale ze skrumáže trefil jen karvinského brankáře Berkovce. „Balon jsem trefil dobře, ale neumístil jsem to. Šlo to doprostřed a gólman výborně zareagoval.“

I proto dál Zbrojovka v nejvyšší soutěži strádá. „Musíme najít způsob, jak se z toho dostat,“ hlesl Dostálek.

Karvinský trenér Jozef Weber litoval, že z brejků, které měli v početní převaze, nerozhodli utkání už dříve. „Berkovec nám pak vychytal vítězství,“ oddechl si kouč po tom, co Karviná utnula sérii čtyř porážek za sebou.

Pro Karvinské to je velká úleva. „Prožíval jsem to hodně emotivně,“ přiznal trenér Weber. „Věřím, že nám to utkání pomůže nejen bodově. Jenže když se podíváme na tabulku, tak zas tak moc velká úleva to nebude.“