Sejde z očí, sejde z mysli? Jsou mnohem důležitější věci, tvrdí Marko

Dělat spolukomentátora je pro něj zábava Častěji než u fotbalového trávníku se slovenským trenérem Karolem Markem nyní můžete přijít do kontaktu u svých televizních přijímačů. Bývalý kouč FC Vysočina totiž pokračuje v roli spolukomentátora, konkrétně pro STV. „Je to zábava,“ říká Marko. „Člověk jde do televize s tím, že se snaží předat svůj názor na to, co se děje na hřišti. Povídáme si o fotbale, můžu nabídnout svůj pohled i zkušenosti.“ A také prodat jazykové znalosti. Konkrétně u Marka italštinu a španělštinu. „Proto mě zvou na zápasy italských mužstev v Lize mistrů nebo při mistrovství světa na latinskoamerické týmy. Je mi to blízké,“ vysvětluje Marko. „Určitě bych si netroufl třeba na nějaké holandské mužstvo, protože tam zkrátka nejsem doma.“ Přípravu na spolukomentování Marko rozhodně nepodceňuje. „Studoval jsem jednotlivá mužstva, jak hrají. A také denně poslouchal jedno hispánské rádio, kde mluvili o fotbale a kde jsem se dozvídal věci, které tady nejsou tak známé,“ prozrazuje. Letošní šampionát byl pro Marka překvapením. „Mužstva, která byla největšími favority a která se měla jako každé mistrovství dostat mezi posledních osm, tam najednou nebyla,“ připomněl kolaps Německa nebo neúspěch Španělska. „Fotbal se posunul někam jinam. Už skončila éra barcelonského tiki-taka, fotbal šel do velké rychlosti,“ zaznamenal. „Držení míče už možná není tak důležité a dominantní jako to, jak správně vést útok a jak chodit do přečíslení.“ Mnohem větší význam získaly i standardní situace. „Což až tak nebývalo. Vlastně je to věc, kterou zahájil až Karel Brückner,“ zmiňuje legendárního českého kouče. „To byl největší propagátor standardních situací, teď se to velmi prosadilo a rozhodovalo to zápasy.“ A v neposlední řadě Marko zaznamenal vyváženost útočné a obranné hry. „Stále posloucháme: chceme hrát ofenzivní fotbal. Jenže bez kvalitní defenzivy nikdo nic nevyhraje,“ myslí si Marko. „Ofenziva je krásná věc, vyhrajete s ní jednotlivé zápasy. Ale na trofej bez kvalitní defenzivy nedosáhnete. Francouzi bránili velmi dobře,“ chválil Marko čerstvé světové šampiony.