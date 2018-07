Dnešní fotbalisti vydělají víc, ale my máme zážitky, říká Karol Dobiáš

Narozeniny slavili s legendami Jiří Babínek - předseda fotbalového klubu TJ Sapeli Polná. Za čtyřicet let svého fungování změnil fotbalový klub TJ Sapeli Polná hned třikrát název, jednoho hesla se ale drží celou dobu. „Jsme v podstatě takový rodinný klub, všichni tady k sobě máme hodně blízko,“ uvedl předseda klubu Jiří Babínek. Největším úspěchem polenských fotbalistů, kteří své domácí zápasy hrají ve Stáji, zatím bylo loňské třetí místo v Krajském přeboru. „A nejvyššího vítězství dosáhl náš B-tým před třemi lety v Jihlavě v zápase s TJ Roma. Výsledek byl tehdy 20:0,“ prozradil. Oficiálně si sice své 40. narozeniny klub připomene až 11. srpna, ovšem hlavní oslavy už má po víkendu za sebou. A byly to oslavy ve velkém stylu. Popřát klubu hodně štěstí do dalších let přijeli i slavní fotbaloví internacionálové jako Antonín Panenka či Karol Dobiáš. „Se starou gardou Bohemky u nás hrajeme už počtvrté. Pětatřicet let se totiž znám s Toníkem Panenkou, takže dostat sem právě tyhle hráče nebyl až takový problém,“ svěřil se Babínek, který si prý cestu k jednomu z nejlepších československých fotbalistů našel právě přes Bohemku. „Fandil jsem jí od roku 1973. S Toníkem jsem si nejprve psal a pak jsme se i osobně setkali. Bohemka je naše srdeční záležitost,“ ujišťoval šéf Sapeli Polná. A nejen zmiňovaný autor legendárního pokutového kopu z finále mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976, ale také další skvělý fotbalista Karol Dobiáš připravil fanouškům příjemný zážitek. „Pojď se mnou,“ vyzval Dobiáš jednoho z místních chlapců. „A teď se dívej,“ upozornil ho, načež se posadil na trávník a začal nohama žonglovat s míčem. Po zhruba sedmnácti bezchybných dotycích předal míč chlapci. „Teď ty. A pokud jich dáš aspoň šest, dostaneš ode mě speciální dárek.“ Na ten ale nakonec nedošlo. „Jejda, dva je málo. Ty asi spíš budeš počítačový expert, co?“ dobíral si Dobiáš hocha. „No nevadí, zkusíš to příště,“ dodal.