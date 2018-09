Poborský řekl ne. Role asistenta pro mě zajímavá není, usoudil

Karel Poborský u fotbalové reprezentace zatím působit nebude. Někdejší vynikající záložník se nedohodl s vedením asociace, které mu nabízelo roli asistenta budoucího kouče Jaroslava Šilhavého. "Tohle by pro mě nemělo smysl. Nic, co by mě zajímalo," řekl Poborský redakci iDNES.cz.