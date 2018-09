Jarolím: Bolí to hodně. Ale bylo by smutné, kdybych neměl energii bojovat

Češi rozhodně nebyli lepším týmem, spíš naopak. Dlouho se jen bránili, čelili spoustě nebezpečných situací a nakonec prohráli po nešťastném odrazu míče od vlastního hráče.

„Ano, měli šance, ale to my ve druhé půli taky. A při troše štěstí...“ přemítal český kouč.

Prohrát gólem z poslední akce utkání musí být pro vás rána. Jak velká?

Bolí to hodně. I první gól jsme dostali v závěru půle. Mrzí to. I když hosté byli nebezpeční, i my jsme si vypracovali pár slibných možností. Mohlo to skončit obráceně.

Co jste u národního mužstva, podobné rány dostáváte často. Máte ještě energii bojovat?

Bylo by smutné, kdybych ji neměl. To je práce trenéra, musíte počítat se vším. Fotbal přináší vítězství, porážky. Nejdřív jsme měli problém se spoustou zraněných hráčů. A pak potřebovali bychom víc času, abychom se připravili ještě líp.

Brzy jste vedli. Jak si po gólu Schicka vysvětlujete tu změnu ve hře? Nepřipadal jste si jak zadarmo na kolotoči?

Ukrajinci potvrdili kvalitu, o níž jsme věděli. Začátek jsme měli dobrý, dostali jsme se do vedení, ale ve středu hřiště jsme nestíhali jejich hráče pokrývat. Z toho pramenil tlak. Vepředu jsme nebyli schopní udržet míč a hned se to zase valilo zpátky na naši bránu. Ale spíš jako největší problém bych viděl, že jsme nepokryli hráče ve středu pole. Když jsme měli na hřišti dva útočníky, mysleli jsme si, že je využijme mnohem líp.

Nastoupili jste v rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky. Ukázalo se, že to není funkční? A neuvažoval jste, že změnu uděláte dřív než v poločase?

Přiznám se, že jsem o tom přemýšlel. Ale je složité během hry předat informace, jak se mají hráči chovat v jiném rozestavení. Věřil jsem, že poločas dohrajeme bez gólu a pak to vyřešíme. Do druhé půle hráči dostali instrukce, jak si s tím poradit.

Ve středu pole jste vsadil na sehranost slávistů, ale to rovněž nefungovalo. Souhlasíte?

Bylo to dané i tím, že Jarmolenko chodil do pozice podhrotového hráče, hledal si místo a blokoval nám tam Součka. V podstatě jsme tam byli dva na tři. Měli nám pomoci útočníci, měli pokrýt defenzivního záložníka, ale to nebylo optimální.

V poločase jste střídal Krmenčíka. Zklamal vás?

Přes média hráče kritizovat nechci. Za prvé to byla změna systémová, nemohlo to dopadnout jinak, než že půjde dolů jeden z útočníků. A Patrik Schick dal gól, byl ve větší pohodě, tak padla volba na Michaela.

Koho viníte při druhém gólu?

Přiznám se, že jsem tu situaci viděl zatím jen v reálu. Je těžké se k tomu objektivně vyjadřovat. Bylo to i dílem smůly. Tomáš Vaclík míč tečoval, pak to šlo snad od hlavy Honzy Bořila a odrazilo se to k jedinému hráči Ukrajiny.

Vaším cílem je vyhrát skupinu. Porážka na úvod, navíc doma. Jak velká je to komplikace?

Vstoupit do soutěže výhrou, nebo i remízou, bylo by to otevřené. V říjnu máme dvě utkání venku... Ale nezbývá nám, než abychom na Ukrajině i na Slovensku bodovali.

Jak ovlivní náladu v národním mužstvu fakt, že se do sezony zase vstoupilo porážkou?

Je to nepříjemné. Ale je třeba se z toho oklepat, v pondělí nás čeká další utkání, i když jen přípravné. Musíme se dát dohromady a co nejlíp se na Rusko nachystat.