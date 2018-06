Jarolím: Co jsem hráčům řekl? Klidný jsem nebyl. Chci vidět větší emoce

Jarolím i hráči se historickým debaklem sami dostali pod tlak. Proto musí v posledním testu před Ligou národů předvést zlepšený výkon.

„Pod tlakem jsme pořád. A samozřejmě bych byl raději za lepší výsledek,“ povzdechl si Jarolím. „Realita je taková, že to nedopadlo. A je na nás, abychom dokázali zareagovat.“

Česko vs. Nigérie online reportáž z přípravného duelu (15:00)

Cítíte i z hráčů, že mají velkou chuť vysokou porážku napravit?

Ano. Věřím, že mají velkou motivaci. Důležitý pro mě bude jak herní projev, tak výsledek.

Na čem jste v trénincích nejvíc pracovali?

Projížděli jsme taktické věci a zdůrazňovali, že musíme být údernější ve finální fázi.



Měl jste k hráčům důrazný proslov?

Nechci to moc ventilovat, ale rozhodně jsem klidný nebyl. To říct můžu. Obecně je třeba hrát s většími emocemi. To je nejzásadnější, co u nich postrádám. Když jdu na hřiště, tak musím chtít vyhrát. A to musí být vidět na chování a projevu hráčů.

Říkal jste, že chcete tým stabilizovat. Ale nebude přece jen s ohledem na výsledek obměna sestavy výraznější?

Základ zůstane, ale ke změnám určitě dojde. Může dojít i ke změnám v rozestavení... Rád bych vám řekl víc, ale nechci odkrývat karty předem.

Budou Nigerijci hodně rozdílným soupeřem proti Australanům? Dá se očekávat, že nebudete tolik u míče?

Ono to vlastně není rozhodující. Pokud tým drží balón a není úderný v ofenzivní části, je to k ničemu. Nigérie je kvalitativně o něco výš než Austrálie. Viděl jsem jejich zápas v Anglii, je to velice kvalitní protivník.

Dá se vůbec zápas brát jako generálka na Ligu národů, když ta startuje až za tři měsíce?

Je to složité. kdybychom pokračovali za týden, mohl bych to tak říct. Ale těžko vědět, co se stane za tři měsíce. Doufám, že budu mít na čem stavět.