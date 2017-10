Můj osudový den? Tak to neberu. Osobní věci jdou stranou, řekl Jarolím

„Věřím, že jsme na to dobře připravení. O soupeři toho víme dost, důležité bude, jak se budeme prezentovat my,“ líčil Jarolím na tiskové konferenci, kde se ho ptali převážně domácí novináři. A naznačil, v čem by se tým měl zlepšit.

„Oproti poslednímu zápasu v Severním Irsku musíme být důslednější dozadu. Soupeř je šikovný, hraje kombinačně, má nebezpečný protiútok. Musíme být ostražití i při standardkách. A zlepšit se hlavně ve finální fázi, kde nám to skřípalo.“



I když už o postup nejde, ve hře je toho dost. Třeba i vaše další angažmá u reprezentace. Berete zápas v Baku jako osudový?

Neberu to tak. Snažíme se tým připravit co nejlépe, abychom uspěli. Osobní věci jdou v tomhle případě stranou.

Ázerbájdžán vs. Česko Předposlední zápas Jarolímova týmu v kvalifikaci MS 2018. Češi už nemají šanci postoupit. Hraje se od 18 hodin v Baku. Přímý přenos vysílá ČT sport. On-line reportáž na fotbal.idnes.cz. Rozhodčí: Millot (Francie). Pravděpodobná sestava Česka: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Brabec, Bořil - Sýkora, Darida, Barák, Dočkal, Jankto - Krmenčík.



Zvažujete změnu rozestavení?

To bych nerad prozrazoval. Do zápasu ještě máme nějaký čas, může se stát cokoli.

A víte už, koho postavíte do branky?

Jestli na téhle pozici uděláme změnu, chci, aby se to hráči dozvěděli nejdřív ode mě, ne z médií. Nějaké změny ale nastat můžou. Je to pravděpodobné.

Nakolik máte o sestavě jasno?

Zhruba z devadesáti procent. Hráčů už jsme vyzkoušeli dost, takže zásadní změny neplánujeme. Že bychom to celé chtěli celé přeházet, to ne. Z něčeho vycházet musíme a snažíme se mužstvo stabilizovat.

Vzhledem k postavení v tabulce: nepřekvapuje vás, že vás v Ázerbájdžánu i teď považují za favorita utkání?

Oni asi do skupiny vstupovali s tím, že se nepovažovali za tým, který by mohl skončit druhý. Nás tak naopak možná brali, ale my jsme po Euru byli v situaci, kdy se tvořil nový tým. Představovali jsme si, že bodů budeme mít víc, že naději budeme držet do posledního zápasu. Ale i tenhle musíme brát s výhledem do budoucna. Aby tým byl připravený na kvalifikaci o Euro.



Koho z Ázerbájdžánců si musíte pohlídat?

Určitě tam mají šikovné ofenzivní hráče, kteří si vědí rady jeden na jednoho. I středová řada je kvalitní, ale pro naší branku budou nebezpeční hlavně oba křídelníci, útočník a naturalizovaný Brazilec Almeida. Ten jim hodně pomohl v kombinační hře.

Jakou čekáte atmosféru? Víte, že nejlevnější lístek vyjde v přepočtu na třináct korun?

Je to možná dané tím, že už ani jeden tým o nic nehraje, je to snaha přitáhnout lidi. Já to slyším poprvé, mám spoustu jiných starostí než pátrat po tom, kolik stojí lístek. Ale je to příjemné - fanoušků by mohlo přijít víc.