Potáhnou reprezentaci útočníci? Nic jiného bych si nepřál, říká Jarolím

„Je pravděpodobné, že nominaci ještě o někoho doplníme,“ odtajnil Jarolím na pondělní tiskové konferenci.

„Jestli to bude do počtu třiadvaceti hráčů, o tom se rozhodneme během týdne. Jde hlavně o to, abychom měli možnost se sehrát - naposledy jsme byli společně v březnu a v září už začíná Liga národů.“

Vsadil jste na prověřené. Nechtěl jste vyzkoušet nová jména?

Nebráníme se tomu. Když si někdo řekne o nominaci, proč ne? Ale sázíme na ty, kteří jsou osvědčení, prověření. Chceme kemp pokud možno co nejvíc využít, abychom se sehráli.

Poprvé od října 2016 je v týmu útočník Matěj Vydra. Jak je na tom zdravotně?

Doufám, že bude v pořádku. Mluvil jsem s ním minulý týden, procházel obdobím, kdy nějaký problém měl. Věřím, že měl dostatek času zregenerovat a dát se dohromady tak, že se soustředění zúčastní a bude schopný odehrát dobré zápasy.

Vpředu máte ještě Krmenčíka a Schicka. Mohou spolu s Vydrou patřit k tahounům současného týmu?

Já bych si nic jiného nepřál. Když se ukáže v dobrém světle ještě někdo jiný, proč mu nedat šanci? Ale je pravda, že tihle tři jsou hráči, kteří by mohli nároďák táhnout.

Přípravné duely kdy a kde hraje národní mužstvo 1. června (St. Pölten)

Česko - Austrálie

Česko - Austrálie 6. června (Vídeň)

Česko - Nigérie

V nominaci není záložník Dočkal, který se ve Philadelphii rozehrál do slušné formy. Jaká je jeho pozice?

Dobrá. Odehrál kvalitní poslední zápas, sledujeme ho. Nikdo nepochybuje o tom, že je kvalitní hráč. Když bude podávat dobré výkony, nic nebrání tomu, abychom ho na příští sraz povolali.

Musí vás těšit, že tentokrát jsou všechny opory týmu fit.

Těší mě to, protože jsme s tím měli problémy před turnajem v Číně. Jsem rád a věřím, že to dopomůže tomu, aby základní sestava vykrystalizovala.

Našla by se pozice, na které vás tlačí bota?

Já doufám, že ne. Věřím, že ti hráči, které jsme vzali, potvrdí, co od nich očekáváme a že nás bota tlačit nebude. Ale obecně, trochu problém je s krajními ofenzivními hráči. Možná tam bychom mohli mít větší konkurenci.

Co třeba Ladislav Krejčí, který v Boloni nehraje? Jste s ním v kontaktu?

V poslední době ne. Před Čínou ještě ano, od té doby se Láďa moc neobjevoval v sestavě. Ale to nic nemění na tom, že svou budoucnost bude chtít brzy řešit a nebude od věci se s ním spojit a probrat jeho další kroky. Dveře má otevřené.

Jak vidíte soupeře pro přípravu: Austrálii a Nigérii?

Už jen to, že se kvalifikovali, ukazuje, že to bude kvalitní prověrka. Austrálie po postupu změnila trenéra, předtím hráli kvalifikaci v jiném rozestavení. Nový trenér prosazuje svůj styl, pojetí je jiné. Nigérie je kvalitní soupeř, který opakovaně potvrzuje dobrou výkonnost a má ve svém středu hráče, kteří hrají v dobrých soutěžích.