Zraněné opory a nikdo ze Sparty. Měli by ji sledovat Rumuni, řekl Jarolím

Nemá to na startu nové sezony jednoduché. Počítat nemůže se zraněnými Markem Suchým ani s Vladimírem Daridou, kteří v reprezentaci patří k lídrům.

A když se chystal v předvečer první nominace sezony na schůzku s realizačním týmem, dostal další špatnou zprávu: nepřijede ani Antonín Barák.

„Jsou to naši tři klíčoví hráči, kteří patří do základní sestavy. Ale nechci být pesimistický, taková je realita. Zdravotní komplikace se nevyhnou ani soupeřům. Pořád chceme uspět, naše motivace je obrovská,“ řekl trenér národního týmu novinářům.

Na start Ligy národů s Ukrajinou a přípravný duel v Rusku poprvé pozval Ondřeje Petráka z Norimberku, víc nováčků navzdory široké marodce v nominaci není.

I když třeba příbramský Jan Matoušek si vaši pozornost vysloužil, že?

Vyletěl jako kometa, bylo by smutné, kdybychom si ho nevšimli. Ale vzhledem k tomu, že jednadvacítku čeká důležitá fáze, nechali jsme jim ho. Podobné je to v případě Davida Lischky z Jablonce, který rovněž podává kvalitní výkony a vzhledem k tomu, že na jeho pozici máme určité problémy, naší pozornosti také neušel.

Proč jste se rozhodli pro Petráka?

Sledovali jsme ho už v průběhu jarní části, kdy se podílel na postupu Norimberku, a v létě, kdy zase pravidelně nastupoval v přípravě. O víkendu jsme se na něj jeli podívat a myslím, že ten zápas odehrál velice slušně. Navíc je pro nás výhodou, že může nastoupit jak uprostřed zálohy, tak případně v obraně.

Záložník Ondřej Petrák v dresu reprezentační jedenadvacítky na domácím mistrovství Evropy v roce 2015.

Při pohledu na nominaci se nabízí varianta slávistické zálohy. Nastoupí vedle sebe Souček, Hušbauer a Sýkora?

Určitě je to pro nás jedna z možností. Je dobré zachovat určitou součinnost.

Naopak ze Sparty v nominaci žádné hráče nemáte.

Mrzí nás to, i když tam máme pořád okénko, takže je možné, že se tam některý z nich ještě objeví. V minulosti to přitom byly právě Sparta, Slavia a Plzeň, na kterých reprezentace stála. Teď to ve Spartě vypadá spíš jako příprava rumunského nároďáku, což je možná úsměvné, ale je to realita.

Také proto jste znovu ukázal na Bořka Dočkala, který v reprezentaci téměř rok chyběl?

Bořka sledujeme průběžně stejně jako ostatní adepty. V zámoří se mu daří, má tam slušná čísla, góly i asistence. Co jsem s ním mluvil, tak se těší, že se tady opět ukáže. Věřím, že dokážeme využít jeho schopností, že nám pomůže k tomu, abychom uhráli dobré výsledky.

To by měl i Michael Krmenčík, aktuálně nejlepší ligový kanonýr. Jak se vám zamlouvají jeho výkony?

Věříme, že si to v klubu nevystřílí. Samozřejmě nás těší, že góly střílí a já věřím, že si tuhle pohodu přenese i do nároďáku.

Nepřerostl už náhodou svými výkony českou ligu?

To se mi těžko hodnotí. Podává dobré výkony, střílí branky a určitě si říká o to, aby někdo z těch zahraničních týmů laso hodil.

A Patrik Schick? Po relativně vydařené přípravě spíš střídá, překvapilo vás to?

Nějaké informace jsme měli. Řím udělal dost nákupů, takže to tam nemá jednoduché, navíc je mu pořád teprve dvaadvacet let, ten tým na něm zatím nestojí. Ale už jen to, že mezi takovými hráči je, že s nimi denně trénuje, pro něj je obrovská zkušenost. Jen by se potřeboval chytit i střelecky, aby si tu svou pozici víc upevnil.

Bojovat o místo musí také Matěj Vydra po přestupu do Burnley. V reprezentaci nebyl z různých důvodů skoro dva roky, jaká je jeho pozice?

Pro nás se jeho pozice nezměnila. V létě byl zraněný, po přestupu začal s tréninkem později, proto jsme ho teď nevzdali. Přejeme mu, aby se v novém klubu prosadil do základní sestavy. A když uznáme za vhodné, že by si pozvánku zasloužil, nominujeme ho.



Program Fotbalová reprezentace na podzim 2018

Třeba už během podzimu na zápasy Ligy národů? Co vlastně od nové soutěže očekáváte?

Mizí sice přátelské zápasy, v nichž si mohl člověk spoustu věcí vyzkoušet, ale pro nás i pro hráče je tenhle režim lepší. Máme velkou motivaci uspět.



Co očekáváte od Ukrajiny, prvního soupeře?

Viděli jsme ji v osmi, možná v deseti zápasech a víme, že má mužstvo dlouho pohromadě, že má kvalitní hráče do ofenzivy. Vždyť hráli až do posledního zápasu o postup na mistrovství světa a kdyby tenkrát zvládli utkání s Chorvatskem, které nakonec postoupilo na šampionátu až do finále, mohli na turnaji být místo něj. Jsou hodně organizovaní, mají nebezpečný rychlý protiútok, těžko se jim střílejí góly...

Nemohou utkání ovlivnit výpady zástupců Slavie směrem k Grigoriji Surkisovi, místopředsedovi UEFA, po vyřazení z Ligy mistrů s Dynamem Kyjev?

Nechtějte po mně, abych tohle komentoval. Já se budu snažit připravit mužstvo nejlépe, jak umím. Pro nás je klíčové, abychom byli schopní odehrát kvalitní zápas po sportovní stránce, tím ostatním se nemá cenu zabývat.