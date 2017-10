Jarolím: Mou smlouvu podepsal i Berbr. Bez schůzky s ním nechci utíkat

Jarolím promluvil poprvé v úterý, kdy v reakci na Berbrovy výroky vydal tiskové prohlášení. Nyní se rozhovořil podrobněji: v rozhovoru pro iDNES.cz a ČTK, který vznikal po e-mailu.

Čím si vysvětlujete, že vás místopředseda Berbr více kritizoval na tiskové konferenci než osobně na výkonném výboru?

Těžko mohu mluvit za pana Berbra či výkonný výbor a domýšlet si jejich motivaci. Za sebe cítím velké zklamání, že jsem jakékoliv výtky neslyšel osobně a nemohl na ně reagovat. Ať už ohledně předložené analýzy, konkrétních sportovních témat nebo nesmyslných obvinění ohledně ovlivňování nominací ze strany agentů. Především poslední jmenovaný bod je pro mě jen velmi těžko stravitelný.

Spolupráce či příliš úzká vazba trenérů na agenty je tématem nejen v Česku. Jak chcete těmto spekulacím čelit?

Jen velmi těžko vyvrátíte něco, co se neděje. Agenti hráčů jsou součástí fotbalového světa, ať se to někomu líbí nebo ne. Fotbalový svět je malý, všichni se známe navzájem a často se na nejrůznějších zápasech či sportovních akcích potkáváme. Je také pravda, že v některých případech potřebujete od agenta informaci, kterou vám ani samotný hráč neposkytne - například jaké jsou reálné vyhlídky na přestup v nejbližším období, jaká je hráčova pozice v daném klubu a podobně. Je ale holým nesmyslem, že by kdokoliv vyjma členů realizačního týmu reprezentace měl jakýkoliv vliv na tvorbu nominace nebo další sportovní témata uvnitř týmu. Já jsem odpovědný za výsledky týmu a píšu si své vlastní vysvědčení.

Co prohlásil Roman Berbr? Jak místopředseda asociace kritizoval trenéra „Musím říct, že nás zklamalo, jakým způsobem neúspěch v kvalifikaci o mistrovství světa obhajoval.“

„Neskončili jsme ani na druhém místě, i když jsme měli jednu ze dvou nejlehčích skupin. Hráli jsme komplikovaný, neproduktivní a pomalý fotbal. Nemáme žádného lídra. Nemáme Kvašňáka, Nedvěda ani Horvátha. Je úkol pro trenéra a vedení reprezentace tohle změnit.“ „Největší zklamání byl zápas v Severním Irsku. Považujeme za jednoznačnou chybu defenzivní sestavu, která byla totožná jako doma proti Německu. Ale my tam přitom museli vyhrát.“

„Výkonný výbor je znepokojen vlivem agentů na nominace áčka. Odmítá důvody, proč to nevyšlo, a výmluvy. Trenér musí jasně pojmenovat problém a najít řešení.“



Cítíte z pana Berbra snahu donutit vás skončit z vlastní vůle?To bych spekuloval a to nechci. Na tuto otázku musí odpovědět on. V každém případě možnosti rozvázání smlouvy vedení asociace má. Varianty ukončení nabízí každá smlouva - včetně té mé. Navíc nerozumím slovům pana Berbra o jejím nestandardním znění, protože jeho podpis na mé smlouvě samozřejmě nechybí. Pokud byla špatně sepsána, mohl se ozvat s řešením už loni před mým nástupem do funkce.

A vás toto možné ukončení z vlastní vůle neláká?

Myšlenky člověka napadají všelijaké. Nechci ale končit v této atmosféře, bez osobního vyslechnutí argumentace vedení asociace. Chci mít možnost obhájit svoji práci, svoje lidi. Uvědomuji si, že moje případné pokračující angažmá u reprezentace by po tomto týdnu bylo minimálně v otázce komunikace velmi obtížné. Jak ze strany novinářů, tak ve vnímání fanoušků. To mě mrzí nejvíc. Na druhou stranu je reprezentace největší poctou nejen pro hráče, ale také pro trenéra. Stojím si za tím, že za rok jsme tým dokázali posunout, částečně konsolidovat. Cítím z něj obrovskou chuť se poprat o budoucí úspěch. Rád bych u toho byl a nechci utíkat už z principu. Ale jak už jsem řekl před několika dny - základem bude názor vedení FAČR. Nechci působit v prostředí, které moji práci nebude považovat za přínosnou.

V médiích byly zveřejněny platy vaše i některých kolegů. Jak to vnímáte?

Zveřejnění výše mého platu mi nevadí. Otázkou je, jak tyto informace unikly z FAČR, nicméně já jsem už před první tiskovou konferencí při mém uvedení do funkce tehdejšímu panu předsedovi říkal, ať částku klidně prozradí. Výše mé smlouvy může být veřejnosti interpretována jakkoliv, já však nemám důvod se schovávat nebo se stydět. Platy trenérů v předních českých klubech se budou dle mého názoru pohybovat v podobné výši, platy v reprezentačním světě jsou pak v jiných řádech. Snažím se ze všech sil, abych ve své funkci obstál. Nyní přišel sportovní neúspěch, který nemám problém přiznat. Případně přijmout opatření ze strany FAČR. Uvítal bych ale, kdyby komunikace se mnou probíhala na úrovni, která by k vrcholným sportovním orgánům měla automaticky patřit.

Jaký očekáváte vývoj následujících dnů?

Stále předpokládám, že zástupci FAČR se budou chtít se mnou v následujících dnech potkat a představit mi své námitky, otázky či budoucí postup. Jsem kdykoliv k dispozici. Pokud se tak v průběhu příštího týdne nestane, požádám o tuto schůzku sám. Nelze se tvářit, že situace byla ukončena úterní tiskovou konferencí. Ta naopak spoustu otazníků vytvořila.