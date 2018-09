Sázka na slávistickou kostru je reálná, připustil kouč Jarolím

Jaký je zdravotní stav týmu pár hodin před utkáním?

Filip Novák problémy stále má, přetrvávají u něj už asi měsíc potíže s achilovkami, na tom se nic nezměnilo. S určitým sebezapřením je schopný nastoupit. Tomáš Hořava se sice do středečního tréninku zapojil, ale cítí tříslo.

Uvažujete nastoupit v rozestavení se třemi stopery?

Člověk různé možnosti pochopitelně probírá křížem krážem. I vzhledem k absencím. Nechci úplně odkrývat karty, ale i tato varianta je možná.

Vzhledem k množství nominovaných hráčů Slavie i jejich aktuální formě se nabízí sázka na ně. Plánujete ji?

Je velmi reálné, že využijeme kostru slávistického mužstva.

Kapitánem týmu bude obránce Theo Gebre Selassie?

Je to možné. Tím pádem by samozřejmě byl hrajícím kapitánem. (směje se) Zatím jsme definitivní výběr neudělali. Theo toho má odehráno hodně, nejen v bundeslize, i dlouhou dobu je v reprezentaci. Je to jeden z hráčů, kteří musí převzít zodpovědnost a pomoct mladším.

Preferujete, aby kapitánem byl hráč z pole, brankář, nebo je vám to jedno?

Raději mám hráče z pole, může líp komunikovat s rozhodčími, je situacím podstatně blíž. Ale proti gólmanům samozřejmě vůbec nic nemám.

Budete taktikou reagovat i na hru soupeře? O Ukrajincích je známo, že dlouze kontrolují míč.

To je pravda. Budeme se chtít prezentovat něčím, co nám, věříme, přinese úspěch. Ale musíme i respektovat soupeře a v některých fázích se mu přizpůsobit. Chceme eliminovat jejich klíčové hráče a také je něčím zaskočit.

Nejznámějšími hráči Ukrajiny jsou Konopljanka ze Schalke nebo Jarmolenko z West Hamu, kterým ale v poslední době chybí větší herní vytížení. Jaké vidíte další možné lídry soupeře?

Jsou jimi asi středoví hráči - Stěpaněnko, Malinovskij, Marlos. Stěpaněnko coby defenzivní štít, další jsou šikovní hráči směrem dopředu, nebezpeční v zakončení.

Liga národů bude vzhledem k pouhým třem týmům v každé skupině specifickou soutěží, je to tak?

Je to pro všechna mužstva stejné. Vstup do každé soutěže je důležitý, ať už jste ve tříčlenné nebo početnější skupině. Pro psychiku hráčů, pohodu v mužstvu... Doufám, že na hřišti necháme všechno a uvidíme, jak čtvrteční utkání dopadne, pak zbývají další tři. Do každého půjdeme s touhou uspět, tedy bodovat naplno.

Vnímáte, že po předchozí nezvládnuté kvalifikaci o mistrovství světa může být i aktuální dvojzápas (čtvrteční Liga národů proti Ukrajině a pondělní příprava v Rusku) důležitý pro potvrzení vašeho dalšího angažmá u reprezentace?

Jsou věci, které neřeším. Člověk dělá fotbal, aby byl úspěšný. Musel bych se zbláznit, kdybych se tímto zabýval.

V Uherském Hradišti, kde se utkání hraje, jste před lety jako kouč úspěšně působil. Těšil jste se na návrat?

Rád se na Slovácko vracím, na to období rád vzpomínám. Je příjemné, že tentokrát to bude od té doby poprvé v roli domácího trenéra. Doufám, že nám zdejší fanoušci pomůžou k úspěšnému výsledku. Na nás samozřejmě bude, abychom je do zápasu vtáhli a oni byli schopni pomoct.