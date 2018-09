Moje pokračování u reprezentace? Já budoucnost neřeším, řekl Jarolím

„Kdybychom šli do zápasu s tím, že nechceme uspět, bylo by to smutné. Rád bych, aby náš herní projev byl ke koukání. S tím, aby na konci byl i hezký výsledek,“ řekl Karel Jarolím, než po příjemném dešti zahájil předzápasový trénink na rozsvíceném stadionu Rostova.

Dolehla na vás slova strahovského vedení?

Vy mi možná nebudete věřit, ale já to neřeším. Teď mě to skutečně nezajímá.

Tak co říkáte čerstvému vítězství Ukrajiny nad Slovenskem v Lize národů? Situace se komplikuje.

O to víc nás bolí čtvrteční ztráta z Uherského Hradiště. Stačilo získat bod a šance na prvenství ve skupině by byly větší.

Jak detailně jste zápas s Ukrajinou pitvali? Co vám nejvíc chybělo?

První poločas jsme hráli na tři stopery a co jsme měli plnit, ne vždycky se nám dařilo. Bylo to i tím, jak jsme se chovali po zisku balonu. Jen v krátkých pasážích jsme to byli schopni vykombinovat. Míčů jsme poztráceli opravdu hodně, tím pádem jsme se dostali pod tlak. Do druhé půle se to zvedlo, byli jsme silnější na míči a zápas byl otevřený.

Kolik změn plánujete na Rusko? Vrátíte se ke klasickému rozestavení na čtyři obránce?

Navážeme na průběh druhého poločasu... A mírná obměna bude, některé změny budou vynucené.

Které?

(Útočník) Patrik Schick má problém s tříslem a (záložníka) Ondru Petráka přepadla viróza.

Ruský trenér Čerčesov se vyznal, jak se mu vždycky český fotbal zamlouval. Jak vám se líbí ten současný ruský?

Čeká nás velice houževnatý soupeř, který prožívá euforii. Přitom před mistrovstvím světa neměli Rusové kdovíjaké výsledky. Padala kritická slova. Ale na mistrovství šlapali. Výkony byly podložené stoprocentní disciplínou. Hráči byli ochotni nechat na hřišti všechno.

Takové to bývalo i za generace Nedvěda, Baroše nebo Kollera. Proč teď ne?

Ta generace je pryč a český fotbal - ať chceme, nebo ne - prochází složitějším obdobím. Někteří hráči jsou mladí a ještě dozrávají. Chybí nám střední věk. Hráči jako Krejčí nebo Skalák. Rozjezd jejich kariéry byl v pořádku, pak to holt nabralo jiný směr a v klubech nehrají. Český fotbal neprožívá šťastné období.