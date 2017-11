Novákovy asistence? Má co odčiňovat, žertoval kouč a chválil slušný výkon

„Po vystřídání ve druhém poločase už jsme poněkud ztratili půdu pod nohama. Soupeř měl územní převahu, ale pro nás bylo důležité, že jsme dali druhou branku,“ hodnotil vítězné utkání s Islandem reprezentační trenér.

První gól dali Češi po dlouhém autu, druhý po vysokém centru. „Udeřili jsme po zbraních Islanďanů. Asi jsme je tím zaskočili,“ poznamenal Jarolím.

Jak moc si vítězství nad Islandem považujete?

Každé takové vítězství je povzbuzením do další práce. I když jsme nebyli kompletní a soupeř asi také ne, pořád je to účastník mistrovství světa.

A vy jste mu dali dva góly, což se proti Islandu nikdo další nedokázal skoro rok.

Viděl jsem je v posledních utkáních a jejich soupeři si ani nebyli schopní vytvořit nějakou slibnou situaci. Rozhodně to není o tom, že bychom byli úplně dokonalí, je pořád hodně co zlepšovat.

Jaké chyby jste dnes ve hře vašeho týmu viděl?

Ještě se na to musím v klidu podívat, udělat podrobnější analýzu, ale ve druhém poločase jsme měli soupeře rychleji dostupovat. Škoda, že jsme inkasovali, protože s takovou situací jsme si měli poradit. Věděli jsme, že jejich hra je založená na jednoduchosti, účelnosti, efektivitě, měli jsme zabránit tomu, aby centr před gólem do šestnáctky vůbec přišel, bylo třeba být důslednější.

Hodně byl v utkání vidět Filip Novák. V obraně i v útoku, kde asistoval u obou gólů. Jak se vám líbil jeho výkon?

On má taky co odčiňovat! Já když si vzpomenu na tu šanci proti Severnímu Irsku, která mohla tu kvalifikaci hodně ovlivnit. Ale co s tím teď člověk nadělá...

Pořád to ve vás je?

No aby ne. Trochu to odeznělo, ale člověk na to nemůže zapomenout.

Hrálo se na skoro prázdném stadionu. Ovlivnilo to výkon hráčů?

Oni nemají problém se hecnout, v tomhle jsou kluci zdraví. Já samozřejmě věděl, že je tady lidi na fotbal moc nechodí. Na druhou stranu je tu příjemné klima, lepší než ta zima u nás. Pro nás je to tady zatím poněkud hektické, včera jsme přilétli, měli jsme předzápasový trénink. Standardně by se letělo alespoň dva dny před zápasem, ale tentokrát to moc nešlo. Jsem rád, jak jsme se s tím vyrovnali.

Už v březnu vás s reprezentací čeká další dlouhá cesta, tentokrát na turnaj do Číně. Těšíte se?

Máme relativně volno, žádný soutěžní zápas, tak proč ne?

Zase to bude o dlouhém cestování, to vám a hráčům nevadí?

Sem to docela šlo, nebylo to tak hrozné, i když Čína bude samozřejmě o kapánek horší. Ale já věřím tomu, že se dobře připravíme, vždyť tam létají i jiná mužstva. Navíc tam odehrajeme kvalitní utkání, takže to pro nás bude prospěšné.