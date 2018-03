Jarolím: Kdybychom měli Suáreze s Cavanim, výsledek mohl být obrácený

„Prohráli jsme, samozřejmě bych radši hodnotil po lepším výsledku,“ pokrčil rameny český trenér. „Věděli jsme, co nás čeká, ale mrzí mě, že oba góly byly trochu nešťastné.“

Co se dalo udělat jinak?

U penalty nevím, jestli byla nebo nebyla. Ale měli jsme zareagovat rychleji. A u druhého někdo zůstal u postranní čáry, jinak by to byl určitě ofsajd. To mě mrzí.

Nešel gólman Pavlenka do penaltového souboje se Suárezem trochu zbytečně?

Ono to je v reálu tak rychlé, že se k tomu teď těžko můžu vyjádřit. Až to uvidím na záznamu, bude to objektivnější.

Ukázalo se, že Suárez a Cavani jsou rozdíloví hráči?

To už se ukázalo dávno (úsměv). Kdybychom je měli v sestavě my, třeba by byl výsledek obrácený. Jen to potvrdili. Hrají spolu dlouhou dobu, skoro poslepu. To je obrovská kvalita.

Vy jste se dlouho do zakončení vůbec nedostali.

Některé pasáže od nás nebyly špatné, ale trápila nás finální fáze.Měli jsme se snažit hru rychleji přenášet, využívat víc prostory po stranách, aby do vápna létaly centry. Když už jsme se po straně dostali dopředu, ne vždycky se nám centry dařily. Tím jsme se připravili o zakončení. Ve druhé půli jsme mohli dát aspoň kontaktní gól, škoda. Závěr mohl být zajímavější.

Dvě velké šance měl útočník Schick. Jak ho hodnotíte?

Škoda, no. Kdyby byl Patrik rozehranější, třeba by to dopadlo líp. V klubu se na hřiště tolik nedostává, možná mi řeknete, že ho nemám povolávat... Ale my víme, že tu kvalitu v sobě má. Dlouho s námi nebyl, chtěli jsme ho vidět a myslím, že je to hráč, který by se v reprezentaci měl uplatnit. Škoda, že nedal aspoň jeden gól.

V poslední době není v ideální formě ani Krmenčík, který nastoupil vedle něj.

Asi to od něj na podzim opravdu bylo lepší. Ale věřím, že i on se do toho dostane. Jeho spolupráce s Schickem by mohla fungovat, protože Patrik je typ, který je schopný si seběhnout do hloubi pole a rozehrát.

Krajní obránce Gebre Selassieho a Nováka jste postavil do středu obrany. Proč?

Pro Filipa to nic nového nebylo, protože už to takhle s námi párkrát hrál. S Theem jsme se o té pozici bavili a problém s tím neměl. Celkem oba obstáli slušně, když si vezmete, kdo proti nim nastupoval. Na tři stopery jsme chtěli hrát proto, že jsme věděli, že soupeř nejspíš nastoupí s Cavanim i Suárezem na hrotu.

Ovlivnily výkon problémy s aklimatizací?

Samozřejmě, že to úplně optimální nebylo. Ale kluci dělali, co bylo v jejich silách. Jen ta finální fáze, tam nám chyběla větší údernost, možná i rozhodnost.

Střídal jste jen třikrát, i když jste mohl udělat až šest změn. Bylo to tím, že někteří hráči nebyli úplně fit?

To nemůžu říct... Ale třeba Lüftner měl teplotu, takže hrát nemohl, Bořilovi se udělalo špatně, proto musel brzy střídat. Pak už jsme do toho v rozehraném utkání nechtěli tolik zasahovat a celé to překopávat.

Proti Číně se sestava změní?

Uvidíme, jak na tom kluci zdravotně a fyzicky budou. Nějaké převratné změny bych dělat nechtěl, potřebujeme toho odehrát pohromadě co nejvíc. Víte dobře, že jsme naposledy měli sraz v listopadu... Když to půjde, k nějakým změnám dojde, ale nemělo by jich být moc.

Prostřídáte aspoň oba zbylé brankáře, aby si zachytali všichni?

Je to možné.