Porvu se o to, aby Jablonec uplatnil opci, tvrdí bek Holeš

Do prvního utkání v jabloneckém dresu naskočil až ve 13. kole doma proti Brnu a pak už odehrál zbylé tři celé podzimní duely proti Karviné, Slavii a Plzni. „To dlouhé čekání na lavičce už nebylo úplně příjemné. Jsem rád, že jsem se dočkal a myslím, že jsem všechny ty zápasy odehrál slušně a osobně se mi docela dařilo, i když jsme v Karviné i v Plzni prohráli,“ tvrdí 24letý obránce Jablonce Holeš, který hrál i v české „21“.

„Na místo pravého obránce jsme měli Jankoviče. Holeš je určitě velice dobrý pravý obránce, ale k nám přišel po operaci kolena. V letní přípravě se do toho dostával až postupně a musel si na tu šanci počkat. Ta přišla po derby v Liberci, kde Jankovič chyboval,“ řekl Zdeněk Klucký, který na podzim vedl Jablonec jako hlavní trenér a od ledna bude pokračovat jako asistent kouče Rady.

Holešova slibná kariéra se zadrhla na začátku letošního roku. „Celé jaro jsem kvůli zraněnému kolenu promarodil, takže jsem sice do Jablonce už přišel zdravý, ale absolutně nerozehraný. Proto byl můj start v Jablonci takový těžší,“ popsal Holeš.

V době jeho absence po minulé sezoně Hradec zase sestoupil, a proto letní nabídku majitele jabloneckého klubu Pelty na roční hostování s opcí bez váhání přijal. „Pan Pelta mi říkal, že už o mě mají v Jablonci zájem delší dobu. Bylo to pro mě příjemné překvapení, když jsem vlastně půl roku nehrál fotbal. Měl jsem radost, protože už jsem chtěl změnu a jsem rád, že mi to v Hradci umožnili,“ řekl Holeš.

V zimní přípravě ale musí nového kouče Jablonce Radu přesvědčit o tom, že místo v základní sestavě si zaslouží právě on. „Porvu se o to a určitě bych moc chtěl, aby Jablonec uplatnil tu opci na přestup, do Hradce už bych se nerad vracel,“ přeje si Tomáš Holeš.