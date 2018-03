Dobré výsledky v Hradci Králové? Neřešíme je, po létě jsme vyléčeni

„Tohle ale nepřeceňujeme, z toho jsme vyléčeni. V létě jsme vypadali také dobře, a pak se to zadrhlo,“ říká před opožděným ligovým jarem kouč hradeckého týmu Karel Havlíček.

Zda Hradečtí dobrou přípravu přemění i v příznivé druholigové výsledky, by se mělo začít ukazovat už v pátek.

Podzim vás poslal až na desátou příčku, s čímž samozřejmě spokojeni nejste. Co jste v týmu chtěli přes zimu nejvíc změnit?

Hlavně jsme chtěli pracovat na dvou věcech, které nám chyběly. Těmi byly jednak větší agresivita a jednak zlepšení defenzivní činnosti. Na podzim jsme byli schopní vstřelit branku a připravit si šance, ale pak jsme o to přicházeli vzadu. Proto jsme se zaměřili na to, aby se naše hra v tomhle směru zlepšila. Netýká se to jen obránců, ale všech hráčů, od všech chceme při hře dozadu lepší a zodpovědnější přístup.

Přišlo několik nových hráčů, odpovídá jejich příchod těmto požadavkům?

Chtěli jsme do kabiny přinést svěží vítr, přivést hráče, kteří mají odlišné vlastnosti od těch, které v ní máme. Vedle toho jsme také museli řešit záležitost hráčů, kteří tady být nechtěli. Když přišla z Teplic nabídka na Shejbala, tak jsme se dohodli na příchodu Urmy, kterého jsme chtěli už v létě.

Dále přišli z Příbrami stoper Kvída a z třetí ligy záložník Eliáš a útočník Kropáček. Jak to s nimi vypadá?

Střední obranu jsme chtěli řešit a Kvídův příchod do toho zapadá. Eliáš s Kropáčkem mají do naší hry přinést bojovnost a zarputilost, o kterých jsme mluvili.

Ani jeden ale začátek jara nestihne. Proč?

Kropáček má problémy se zády, na něm se asi podepsala větší tréninková zátěž, než na jakou byl zvyklý. Eliáš si zlomil prst na ruce a zranění si bohužel obnovil, asi začal s tréninkem dřív, než bylo potřeba.

Mluvili jste také o snaze přivést tvůrce hry.

Tady se nám potvrdilo, a nejen u tohoto postu, že chtít přivést hráče z první ligy je při našem postavení velmi komplikované. Jsme desátí, máme tolik bodů, kolik máme, a za takové situace získat fotbalistu, který by naše hráče převyšoval, je těžké. Kdybychom byli dva tři body za postupovými příčkami, bylo by to přece jen asi snazší.

Hradec je po podzimu desátý se značnou ztrátou na nejlepší. O co budete na jaře usilovat?

Mluvit o tom, že chceme postoupit, asi nebudeme. Na druhé straně nic nebalíme, odstup zase tak velký není.

Není příliš velký, ani příliš malý, kde jste ho nejvíc nabrali?

Začátek podzimu špatný nebyl, ale pak se to zadrhlo. Nejprve s odloženým zápasem a dlouhými přestávkami, pak se zase zápasy nakupily a v nich jsme ztráceli. Víme, že na kdyby se nehraje, ale podívejte se na poslední dvě naše podzimní utkání. V Opavě a se Znojmem jsme výhry ztratili v posledních minutách, tam jsme si to vypili až do dna. Mít o těch pět bodů víc, bylo by to jiné.

Co od jara ve druhé lize vlastně čekáte?

V naší situaci je možná dobré, že je to nahoře bodově hodně natěsnané. Ve hře o první dvě příčky je hodně týmů, podle mě z nich Opava potvrdí, že chce jít nahoru. I když podzim i jí ukázal, že to není nic jednoduchého.