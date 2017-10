Ve válce. Obhájí se kouč Jarolím? A nezvažuje konec u reprezentace?

Budoucnost reprezentačního trenéra je krajně nejasná. Ačkoli by Jarolím podle stávající smlouvy měl pokračovat do léta 2018 (navíc s výhledem na další kvalifikaci) zdá se, že dočasný vládce Fotbalové asociace Roman Berbr ho chce vyštípat. Nebo donutit, aby odešel sám. Nejlépe co nejdříve a bez odstupného.

Vzhledem k tomu, že národní tým nepostoupil ani do světové baráže, mají Berbrovy argumenty váhu. Jenže u toho použil jedovatou a nevybíravou rétoriku, proti které se Jarolím ve čtvrtek ohradil.

Zaprvé: „Za sebe cítím velké zklamání, že jsem jakékoli výtky neslyšel osobně a nemohl na ně reagovat.“ To je pochopitelné. Zatímco na úterním jednání výkonného výboru se mluvilo bez velkého vzrušení, při následné tiskové konferenci Berbr drsně zaútočil.

Zadruhé: Na webu Seznam Zprávy se záhy objevil Jarolímův plat. Jeho výše může leckoho provokovat - měsíčně je to téměř 650 tisíc. „Zveřejnění mého platu mi nevadí. Otázkou je, jak tyto informace unikly z FAČR. Nicméně já jsem už při mém uvedení do funkce tehdejšímu předsedovi Peltovi říkal, ať částku klidně prozradí.“

Jinými slovy se Jarolím za vysokou gáži nestydí. „Platy trenérů v předních českých klubech se budou dle mého názoru pohybovat v podobné výši,“ napsal v e-mailové korespondenci.

Zatřetí: Zatímco Berbr tvrdí, že Jarolímova reprezentační smlouva „v podstatě nelze vypovědět“, kouč má jiný názor. „Varianty ukončení nabízí každá smlouva - včetně té mé. Navíc Berbrův podpis na mé smlouvě samozřejmě nechybí. Pokud byla špatně sepsána, mohl se ozvat s řešením už loni před mým nástupem do funkce.“

Začtvrté a především: Berbr bez důkazů obvinil Jarolíma, že se při nominacích nechává ovlivňovat hráčskými agenty. Ti to odmítají a trenér k tomu řekl: „To je pro mě velmi těžko stravitelné.“

Čili to tak není?

„Jen velmi těžko vyvrátíte něco, co se neděje. Agenti hráčů jsou součástí fotbalového světa, který je malý, všichni se známe navzájem a často se potkáváme. Je holým nesmyslem, že by kdokoli vyjma členů realizačního týmu reprezentace měl jakýkoli vliv na tvorbu nominace. Já jsem odpovědný za výsledky a píšu si své vlastní vysvědčení.“

Resumé? V divoké atmosféře, jež v sobě nese velkou dávku intrikánství, se může stát leccos. Jisté je, že za asociaci bude nadále vystupovat jeho všehoschopný boss Berbr, kterému nevadí špinavá estébácká minulost ani výpovědi bývalých rozhodčích, podle kterých používá mafiánské praktiky.

Do toho se ozval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, který pohrozil, že kvůli nedůstojnému chování FAČR vůči reprezentaci nebude posílat do národního týmu hráče. Jistě, jsou to hraniční slova, jejichž dodržení by pro Slavii znamenaly třeba kontumace zápasů, přesto rezonují.

A Jarolím? Ten očekává, že ho zástupci FAČR během příštího týdne pozvou na jednání, které reprezentační budoucnost vyřeší. Pokud ne, požádá o schůzku sám. A možná s sebou rovnou přinese demisi.

Čert aby se v tom vyznal.