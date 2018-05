Sadílek dovedl dorostence PSV Eindhoven jako kapitán k titulu

Před sezonou byl zvolený kapitánem týmové devatenáctky, kterou hned přivedl k zisku nizozemského superpoháru a před pár dny i k historicky prvnímu titulu v dorostenecké lize.

„Máme před sebou ještě finále poháru, takže můžeme dovršit triple,“ vyhlíží Sadílek, jenž ve čtvrtek oslaví devatenácté narozeniny, v rozhovoru pro web Slovácka možnost zisku třetí letošní trofeje.

Jak se vůbec přihodilo, že se z rodáka z Uherského Ostrohu stal kapitán PSV?Po návratu z loňského mistrovství Evropy hráčů do 19 let jej čekal nový tým a nový trenér Mark Van Bommel, v té době také asistent trenéra v Saúdské Arábii, nyní asistent u australské reprezentace.

„Zavolal si mě, že během mistrovství mluvil s hráči, že ke mně vzhlížejí jako k příkladu a že i on si mě dokáže představit jako kapitána jeho týmu,“ popisuje Sadílek. „Samozřejmě mě to zahřálo u srdce, ale já říkám, že my v týmu máme více kapitánů a není důležité, kdo má pásku na ruce, ale že fungujeme jako tým. Je ale pravda, že s prvními pocity s kapitánskou páskou mi prolétlo hlavou, že jsem tady pouze rok a půl a už mám kapitánskou pásku. Myslím si, že jsem si to vybudoval svými výkony a tím, jak pracuji i mimo fotbal.“

Sadílek coby štítový záložník vyniká ohromným fyzickým fondem a postupně si před sebe staví další cíle.

„Uvidím, co bude další sezonu, ale chtěl bych se do dvou let stát základním hráčem áčka. Jestli mám nějakou vysněnou ligu a klub, tak je to Premier League a konkrétně Chelsea, ale to je ještě velký kus práce. Jediné, co pro to můžu udělat, je dál na sobě každý den tvrdě pracovat,“ uvědomuje si.

S prvoligovým týmem PSV Eindhoven, který letos rovněž získal nizozemský titul, už měl několikrát možnost trénovat.

„První trénink jsem byl samozřejmě nervózní, ale kabina se tady k mladým hráčům chová naprosto skvěle. Žádné foukání balónů, jak někdy můžeme slyšet u týmů v Česku, že na ně rázem všechno spadne. O věci se starají ti, co mají zrovna službu,“ popisuje Sadílek.

PSV vychovalo řadu fotbalových hvězd, které po konci kariéry v klubu působí. Hlavní trenér Mark Van Bommel spolu s asistentem Andre Ooijerem jsou bývalí nizozemští reprezentanti, kteří byli v roce 2010 druzí na mistrovství světa.

„V klubu dále pracují třeba Ruud van Nistelrooy a Luc Nilis, kteří jsou individuální trenéři útočníků. Když jsem tady byl první měsíc, tak jsem na ně koukal s otevřenou pusou, ale teď již mi to přijde normální. Baví se s každým a nehrají si na nějaké hvězdy. Kdykoliv chceme s něčím pomoct, tak za nimi můžeme přijít a oni nám vycházejí vstříc,“ pochvaluje si Sadílek a zmiňuje i další velká jména v klubu, která pravidelně navštěvují i tréninky devatenáctky: Phillip Cocu nebo třeba Guus Hiddink.

„Asi největší dojem na mě udělal Mark Van Bommel, protože jsem s ním v kontaktu každý den, dělám kapitána v jeho týmu a troufám si říct, že s ním mám nadstandardní vztah,“ říká Sadílek.