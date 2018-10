Nezačnu teď k věcem přistupovat jinak, říká Dočkal, nový český kapitán

Při absenci Marka Suchého či Vladimíra Daridy byl Dočkal pro nového reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého jasnou volbou. Už v týdnu vyzdvihoval jeho vůdcovské schopnosti.

„Vidím ho v tuto chvíli jako nejvhodnějšího kandidáta,“ potvrdil trenér den před utkáním proti Slovensku v Trnavě.

„Bořka znám dost dlouho, už jako mladý vykazoval vůdcovské schopnosti a nebál se to ukázat na hřišti ani mimo něj, kde vždy dokáže říct svůj názor. Navrhli jsme ho s kolegy a taková rada starších, s kterou jsme rozhodnutí konzultovali, neměla problém.“

A naznačil, že volba může být dlouhodobá, ne jen pro aktuální dvojzápas.

„Samozřejmě je to pro mě pocta. Na druhou stranu cítím, že ten okruh hráčů, kteří by tu pozici mohli zastávat, je v týmu širší,“ poznamenal Dočkal.

Poprvé jako kapitán, navíc proti Slovensku. Jsou pro vás duely proti němu pořád speciální?

Je to pro mě prestižní duel, i když jsem si to dřív, než k té konfrontaci poprvé došlo, neuvědomoval. Proti Slovensku jsem hrál dvakrát a v osobní motivaci a přístupu k utkání to bylo znát. Ty zápasy v sobě měly extra náboj a předpokládám, že to tak bude vypadat i v sobotu.

Oba týmy po porážkách v úvodních duelech Ligy národů potřebují zvítězit. Očekáváte otevřený zápas?

Takhle před utkáním se to těžko odhaduje, ale nemyslím si, že by do toho jeden nebo druhý tým nějak šíleně vletěl. Spíš očekávám obezřetný a opatrný přístup. Myslím si, že to bude boj a my do něj půjdeme s velkým odhodláním.

Na čem jste během týdne pod novými trenéry stihli zapracovat?

Snažili se nám ukázat představu, jak by chtěli, abychom se prezentovali. Postupně musíme vystavět určité pilíře, na nichž bude naše hra stát, a vytvořit základy, od kterých se budeme moci odpíchnout.

O pomoci Čišovskému Dresy kapitánů Martina Škrtela a Bořka Dočkala ze sobotního zápasu by měly být po utkání vydraženy. Výtěžek poputuje pro Mariána Čišovského, jenž trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. „Jsem rád za jakoukoli podobnou aktivitu. Marián za námi byl v posledních letech dvakrát na reprezentačním srazu, jeho životní příběh nám není lhostejný. Pokud máme šanci mu nějak pomoct, rádi to uděláme,“ uvedl Dočkal.

Přijde to už v sobotu proti Slovensku? Po posledních výsledcích by to český fotbal potřeboval.

Na národním týmu je dobrá jedna věc: i když procházíte složitějším obdobím, tak máte na každém srazu možnost začít odznova. Věřím, že hráči do reprezentace přijíždějí s větší vírou v porovnání s tím, když se vám nedaří třeba v klubu. Tam se točíte v kruhu, víkend co víkend se to opakuje a vy nemáte možnost odjet a nabrat čerstvé síly.

Vyčistila se za těch pár dní před zápasem proti Slovensku atmosféra v týmu?

Vnímám, že se uvnitř mužstva tvoří nějaké jádro, že se tady profilují ti kluci, kteří v sobě mají vůdcovské schopnosti. I když pochopitelně: jedna věc je to ukázat mimo hřiště a druhá pak přímo na něm, kde přicházejí ty zlomové a rozhodující okamžiky. Teprve tam musíme předvést osobní statečnost.