Tobiáš mladší převzal áčko Táborska: Dospělý fotbal mi hodně chyběl

Jméno jeho otce Pavla je ve fotbalovém prostředí a zvláště v tom jihočeském hodně známé. A v jeho stopách jde i syn.

Čtyřicetiletý Kamil Tobiáš se stal minulý týden novým trenérem druholigového Táborska – k prvnímu celku se posunul od dorostu.

Zkušenosti za sebou má. Jako asistent působil u prvoligových týmů Dynama a Příbrami. A stejný tým vedl jako hlavní trenér minulý rok na jaře, když se ho snažil zachránit v první lize. To se nepovedlo. Příbram je ale po roční pauze znovu mezi elitou. A Kamil Tobiáš se po stejně dlouhé době vrací do profi fotbalu, u Jordánu nahradil Romana Nádvorníka, který se stal koučem prvoligové Karviné.

Počítám, že jste se od vašeho jmenování moc nezastavil.

Ještě ne. Je toho hodně, ale v klubu pracujeme všichni, abychom se připravili na novou sezonu.

Už jste přepnul od dorostu k A-týmu?

Ještě jsem ve středu dotahoval ročník. Měli jsme poslední setkání s dorostem. Ale zároveň už jsme pracovali i směrem k A-týmu.

Kamil Tobiáš Narodil se 4. února 1978. Je synem Pavla Tobiáše, známého fotbalového trenéra a bývalého prvoligového fotbalisty. Sám hrál druhou ligu za Prachatice. Trenéřině se začal věnovat v českobudějovickém Dynamu, kde se od mládeže postupně propracoval až do pozice asistenta prvoligového A-týmu. Poté odešel k mládeži Příbrami, kde postupně došel znovu až k prvnímu týmu. Jako asistent na podzim roku 2016 nahradil v pozici hlavního trenéra Petra Radu.

Co bylo hlavní náplní vaší práce v době, kdy se blíží pondělní start letní přípravy?

Dávali jsme dohromady realizační tým. Bavili jsme se o hráčích, kteří se zapojí do přípravy. Ta byla hotová, ale dělali jsme v ní nějaké změny. Všechno se to muselo dotáhnout. Vyřešit administrativní věci.

Realizační tým máte hotový?

Víceméně. Do víkendu by se to mělo všechno dotáhnout, abychom v pondělí mohli začít.

Mužstvo se hodně změní?

Táborsko má velikou výhodu v tom, že 90 procent kádru tvoří kmenoví hráči. To znamená, že většinou skončili kluci na hostování. Byli čtyři. Je otázka, jestli někdo z týmu odejde. Zájem o hráče Táborska v českém fotbale je. Tohle všechno uvidíme. Kdyby nikdo neodešel, i tak je potřeba kádr doplnit.

Ohledně odchodů se mluví o Nešickém a Mrsičovi. Mrzelo by vás, kdybyste o ně přišel?

Určitě. Každého trenéra vždycky mrzí, když přijde o hráče, kteří patří k tahounům. Ale na druhou stranu tým jako Táborsko by tuhle funkci měl plnit. To znamená hráče odněkud přivést, nastartovat, vychovat nebo oživit a pustit do klubů, které jsou výš. Mrzelo by mě, kdybychom je museli nahradit po sportovní stránce. Na druhou stranu je to dobrá vizitka pro Táborsko, že vychovává hráče pro ligové mančafty. A poslední dobou je to pravidlo.

Program přípravy Táborska 18. 6. zahájení

20. 6. s Teplicemi v Písku

26. 6. s Příbramí v Táboře

30. 6. s hráči bez angažmá v Táb.

7. 7. Turnaj v Počátkách

11. 7. s Dynamem v ČB

14. 7. se Slavii Praha U21

15. 7. s Mladou Boleslaví

Budete usilovat o některé hráče, kterým končí hostování. Jedná se třeba o Linharta, Součka nebo Blechu...

Budeme o tom jednat. Na některé kluky přišla už poptávka odjinud. Jsou to taková škatulata hejbejte se. Další podobné období nastane ve chvíli, kdy začnou zužovat kádry prvoligové týmy. Pohybů hráčů bude ještě hodně.

Pracoval jste půl roku v Táborsku u mládeže s výhledem, že půjdete k áčku. Sledoval jste více druhou ligu?

Nemyslím si. I když jsem u mládeže pracoval dřív, vždy jsem studoval i první tým. Já si myslím, že to k tomu patří. Trenér musí mít celkový přehled a nestarat se jen o to své družstvo. V Budějovicích, v Táboře i v Příbrami je to tak, že pracujete pro klub, a jestli zrovna trénujete béčko, dorost nebo áčko, je jedno. Když to otočím, tak jako trenér áčka budu chtít mít přehled o dorostencích.

Kolik si jich vezmete do přípravy?

Z těch kluků, co prošli dorostem a ještě nebyli v kádru A-týmu, se do přípravy nezapojí žádný. A je to z jednoho prostého důvodu. Kluci měli neskutečně velké vytížení. Odehráli strašně moc utkání. Alternovali v béčku mužů, v osmnáctce a v devatenáctce, protože byla obrovská marodka. A na tři mančafty jsme měli kádr osmnácti lidí, ze kterých jsme to skládali. Odehráli na jaře tři soutěže. Nerad bych jim ublížil tím, že by měli čtyři dny volna a šli zase do přípravy. Tohle si v jejich věku nelajznu. Je lepší nechat je odpočinout a zapojit je v průběhu července, až budou mít po dovolených a začnou přípravu s dorostem nebo béčkem.

Jak bude vypadat příprava?

V pondělí začínáme a hned ve středu je první přátelské utkání v Písku s Teplicemi. Bude to ostrý start přípravy, ale to je dobře. V prvních čtrnácti dnech máme tři těžké zápasy.

Jak se změní herní projev Táborska pod Kamilem Tobiášem?

Každý trenér má na hru jiný pohled a samozřejmě jiný rukopis. Ale vždy je to o tom, jaký dáte dohromady kádr, jakou sílu bude mančaft mít a co si budete moct dovolit s ním hrát. Samozřejmě bychom chtěli hrát fotbal, na který budou v Táboře chodit lidi rádi a ponese nám výsledky, abychom se nedostali do situace, kdy se do posledních kol bojovalo o záchranu. Mám nějakou představu o tom, co bychom chtěli praktikovat. Uvidíme, jak se nám do toho povede začlenit hráče. Budeme hodně zkoušet, hodně drilovat, trénovat taktické věci a snažit se zažít nějaký systém, který se bude určitě lišit od toho, co se praktikoval teď.

K velkému fotbalu se vracíte po roce od konce v Příbrami. Jak se těšíte?

Přiznám se, že mi to hodně chybělo. Nejhorší pro mě byl půlrok bez práce na podzim. Byl jsem rád, že Táborsko projevilo zájem a vrátil jsem se k fotbalu. Na ten profesionální se těším moc. Každý trenér dělá vše pro to, aby se do takových pozic dostal, a je to meta, které chce dosáhnout.

Posun do pozice hlavního trenéra jste o víkendu oslavil pěti góly za Včelnou do sítě Trhových Svinů B v okresní soutěži Českobudějovicka. Plánujete ještě hrát?

Vůbec nevím. Na Včelnou jsem chodil, když jsem měl volno a časově to vycházelo. Uvidím, jestli pár zápasů stihnu.