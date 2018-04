Ronaldo v úžasu. Nejhezčí gól i moment, který v kariéře nezažil

Co je Chilena Když zkraje 20. století dorazil do Chile tehdy dvanáctiletý Ramón Unzaga, brzy uhranul nevídanou fintou. Zády k brance vyskočil do vzduchu a v pádu trefil balón. V Česku se pro takový kousek vžilo pojmenování nůžky, ve španělsky mluvících zemích se ujal výraz "la chilena", tedy chilský trik. Termín uznává Španělská královská akademie, ve svých materiálech ho používá FIFA. Na fotbalovém stadionu v Talcahuanu, jednom z nejdůležitějších přístavů Chile, dnes stojí bronzová socha připomínající Unzagu a jeho manévr, který v úterý tak mistrně předvedl Ronaldo.