Někteří lidé jsou mimo, naštvaly kouče Juventusu reakce na remízu

V posledních třech letech hráli dvakrát finále Ligy mistrů, letos fotbalistům Juventusu hrozí, že nepostoupí ani mezi nejlepším osm týmů kontinentu.

Remíza 2:2 je před odvetou ve Wembley výhodnější pro anglický tým, kterému postupu stačí i remízy 0:0 či 1:1.

„Liga mistrů je sen, ale vyhrávat není snadné. Myslím, že lidé ztratili objektivitu. Juventus chce vyhrávat, ale není favoritem. Nemůžete dojít do finále každý rok,“ řekl Allegri.

„Tohle mě opravdu dráždí, lidé nemají ponětí o síle týmů. Hlavním cílem je zisk italského titulu, Liga mistrů je něco navíc. Nemohu přijmout, že fanoušci by měli po remíze propadat depresi. Hráči zatím odvádějí v této sezoně fantastickou práci, proto nechápu ty děsivé propady v náladě mezi některými fanoušky,“ zlobil se padesátiletý trenér.

Jeho celek vedl brzy 2:0 poté, co se po rychle rozehraném přímém kopu a proměněné penaltě dvakrát prosadil Gonzalo Higuaín. Pak však snížil Harry Kane, Higuaín před pauzou z dalšího pokutového kopu napálil jen břevno a Christian Eriksen v 71. minutě z přímého kopu srovnal.

„Nechtěl jsem po týmu, aby se po 25 minutách více zatáhl. Prostě jsme byli zatlačeni do defenzivy Tottenhamem. Podali jsme dobrý výkon, v druhé půli jsme byli nebezpečnější. Nebyli jsme favoritem, vždy to bylo 50 na 50 a stále je. Tottenham bude v odvetě pod větším tlakem než my,“ mínil Allegri.

Dojít do finále podle něj bude sezonu od sezony těžší. „Lidé by si měli uvědomit, že vyhrávat není normální, ale neobyčejné. Ano, Juventus a Tottenham jsou týmy, které mají ambice, ale v porovnání s Bayernem Mnichov, Realem Madrid a Barcelonou jsou o krok zpět. A ještě musíme do tohoto seznamu přidat PSG a Manchester City. Příští sezonu to bude ještě těžší,“ dodal bývalý kouč AC Milán.