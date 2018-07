Juventus by i přes nákup Ronalda mohl skončit v černých číslech

Ačkoli Juventus Turín investoval 112 milionů eur do přestupu Cristiana Ronalda z Realu Madrid a dalších 30 milionů eur mu bude dávat jako roční plat, mohl by zakončit sezonu v zisku. A to v důsledku obřího nárůstu marketingového potenciálu, který hvězdný Portugalec do klubu přinesl.

Juventus pokořil svůj přestupový rekord a podle podle deníku L’Équipe vyjde Ronaldo turínský celek každoročně do roku 2022, kdy mu končí smlouva, na 90 milionů eur. To je nárůst výdajů o 25 procent. Ovšem Ronaldo je na druhou stranu továrnou na peníze a Juventus by tak měl nejen z jeho výkonů na trávníku, ale i z marketingu mimo hřiště získat více peněz, než do něj investoval. VIDEO: „Bylo to pro mě jednoduché rozhodnutí“ řekl Ronaldo na tiskové konferenci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Už devět dní od potvrzení Ronaldova příchodu má klub o čtyři miliony více sledujících na sociálních sítích. Dresy hvězdné posily už nyní tvoří 40 procent všech příjmů z prodeje reklamních předmětů. Z toho sice jdou zisky zejména výrobci dresů Adidas, který ale při pokoření stanovené hranice počtu dresů musí zaplatit dodatečný bonus. Zároveň bude nyní Juventus ve výhodné pozici při vyjednávání o prodloužení sponzorských smluv s Adidasem a automobilkou Jeep. A už teď je prodáno 94 procent kapacity stadionu na zápasy. Prodej permanentek se zvýšil o 30 procent, což klubu vynese zhruba deset milionů eur navíc. O dalších 30 milionů eur by měl být vyšší zisk z televizních práv. Juventus navíc už nyní získal 50 milionů eur z prodeje hráčů Emila Audera, Alberta Cerriho a Rolanda Mandragory. Uvažuje se i o prodeji Stefana Sturara a Marka Pjaci, kteří by mohli vyjít každý na 20 milionů eur. A zájem je i o Daniela Ruganiho a Gonzala Higuaína, kteří mají hodnotu kolem 50 milionů eur. Jejich prodejem by turínský celek získal prostředky na další posily. Spekuluje se o zájmu o Uruguayce Diega Godína, který je považován za jednoho z nejlepších stoperů světa. VIDEO: Cristiano Ronaldo přestupuje z Realu Madrid do Juventusu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu