Za divokou oslavu vysoká pokuta. Přijímám a omlouvám se, řekl Klopp

Klopp pokutu okamžitě přijal, byť měl na vyjádření čas do čtvrtka. Součástí trestu je varování, aby si na své chování dával v budoucnu větší pozor.

„Pokud porušíte pravidla, musíte trest přijmout. Upřímně s tím nemám problém,“ uvedl Klopp na tiskové konferenci. „Naposledy jsem něco takového udělal snad před čtrnácti lety,“ pousmál se.

BREAKING: Jurgen Klopp has been charged by the FA following his celebrations as @LFC secured a late win over @Everton in yesterdays Merseyside derby! ⚽



