Chvátal se ve Spartě neprosadil. V Olomouci chce ukázat, že na to má

„Doufám, že to zvládnou a další zápas už budu u toho s nimi,“ přeje si slovenský mládežnický reprezentant.

Mrzí, že se do odvety v Kazachstánu, ve které Olomouci bude chybět vykartovaný obránce Vepřek, ještě nezapojíte?

To zamrzí. Nemůžu klukům pomoct, doufám, že to zvládnout a do dalšího kola se podívám i já.

I Evropská liga hrála při vašem rozhodování roli?

Samozřejmě že mě láká, jsou to další cenné zkušenosti. Doufám, že postoupíme.

Přestup ze Sparty jste přivítal?

Řeší se to už delší dobu, natahovalo se to, takže jsem rád, že je to dohodnuté a jsem tady. Byl jsem rád, že Olomouc měla zájem na přestup. Takže super.

Řešil jste i jiné varianty?

Nějaké kluby se řešily, ale ne tak intenzivně jako Olomouc. Potom už byla jediná varianta.

Pomohlo, že trenéra Jílka jste znal už ze Sparty?

Ano, Poznáme se z mých začátků ve Spartě, první půlrok jsme tam byli spolu.

Pravý kraj obrany v Olomouci patří Martinu Sladkému, který hraje v dobré formě. Sledujete jeho výkony?

Olomouc sleduji od začátku sezony, dal pěkný gól levačkou - super! To je konkurence, posouvá vás dopředu. Musím ukázat, že jsem lepší, že do sestavy patřím já. Ale tak, aby byl tým úspěšný. Na pravém obránci jsem doma, ale dokáži zahrát i na levém, není to problém. V dorostu jsem hrával i střed zálohy, kdyby byl problém. Přišel jsem v rozběhnuté sezoně, takže to není pro mě úplně ideální. Kádr je silný, to chápu. Všechno je o mně, jak budu já pracovat, jak se ukáži trenérovi.

Ve Spartě to bylo ještě těžší, že?

Jasně, tam je konkurence větší, tolik příležitostí jsem nedostával. Dali mi najevo, že se mnou nepočítají, takže jsem chtěl změnit klub.

Proč to nevyšlo, když Sparta poslední rok pravého beka hledá?

To asi není otázka na mě.

Nebyla teď v létě šance největší při zranění v obraně Sparty? Neříkal jste si, že teď už to vyjde?

Říkal... Na soustředění jsem byl jediný pravý obránce. Potom přišel Alex Chipciu.

Mrzí, že po tolika letech jste ve Spartě nasbíral jen pár minut?

Samozřejmě. Snažil jsem se dostat do sestavy, ale vždy mi to uteklo mezi prsty.

Přesto: cítíte se teď lepším hráčem, než když jste do Sparty přicházel?

Byl jsem v jednom dá se říct z nejlepších klubů v Evropě. Trénoval jsem se skvělými hráči. Přes Spartu jsem se dostal do Slovácka, českou ligu jsem si zahrál, takže zkušenosti jsem nějaké nasbíral.

Takže nelitujete ztraceného času?

Ne, možná toho, že jsem se nedostal do sestavy.

Loni jste byl na hostování v Žilině, kde jste se prosadil. Dobrá sezona?

Poslední sezonu hodnotím velmi dobře. Měli jsme skvělý tým, hráli jsme o titul. Byly tam dobré zápasy, odehrál jsem velkou minutáž, mohu být spokojený.

Jak vyzní vaše porovnání Slovácka a Olomouce?

Stadion v Olomouci je větší, podmínky jsou tady možná trošku lepší, ale uvidím, jsem tady teprve pár hodin.

Stále je vám jen 22 let. Jaký máte osobní cíl? Zůstat někde už i déle?

Přesně. Ze Sparty jsem odcházel na hostování, proto jsem to teď chtěl řešit přestupem. Chci být někde domácí hráč, ukázat, že na to mám, dostat se do základní sestavy, odehrát co nejvíc zápasů a posunout se v kariéře dopředu.