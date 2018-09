Liga mistrů zavítá i do Přeštic. Dorazí tam i Real Madrid

Mladí viktoriáni se v prestižní soutěži představí podruhé. Před pěti lety si zahráli s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva, ale na body nedosáhli.

„Tehdy se ukázalo, že ty týmy mají obrovskou kvalitu. Letos si klademe takové ambice, abychom utkání sehráli lépe než před pěti lety. Chceme si ukázat, jestli se posouváme směrem k Evropě tak, abychom byli konkurenceschopní. Věřím, že jdeme správnou cestou a ukážeme to,“ říká trenér Jiří Žilák, jehož asistentem je Pavel Fořt. Na soupisce jsou hráči narození 1. ledna 2000 či později a pět výjimek o rok starších. „K nim jsme přidali nejperspektivnější kluky z týmu U17,“ upřestil kouč dorostu.

UEFA Youth League je mládežnická obdoba dospělé Champions League. Startuje v ní 64 týmů, rozdělených na dvě části. V té první (UEFA Champions League) nastupují všechny týmy, jejichž „áčka“ se účastní Ligy mistrů.

Ve druhé (Domestic Champions Path) hrají vítězové jednotlivých dorosteneckých soutěží (za ČR Olomouc). Do další fáze postupuje celkem šestnáct týmů – osm vítězů skupin do osmifinále a týmy na druhých místech si zahrají předkolo play off proti osmi týmům z Domestic Champions Path.

Z hráčů, kteří hráli Youth League před pěti lety je v prvoligovém kádru plzeňské Viktorie jen třetí gólman Dominik Sváček, stoper Jiří Piroch hostuje v Karviné.